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SENSEO® Machine à café à dosettes

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Manuels et documentation

User Manual Philips Coffee pod machine

  • PDF fichier, 584.9 kB
  • 13 March 2026

Vous pouvez désormais déguster un café SENSEO® comme vous l'aimez en toute simplicité grâce à la gamme de machines à café SENSEO® New Generation. Elles sont extrêmement simples et pratiques, pour un café SENSEO® à votre goût. Ces machines à café au design élégant, disponibles en de nouvelles couleurs tendance avec touches métalliques attrayantes, refléteront vos goûts en matière de décoration et de café.

  • PDF fichier
  • 29 March 2026

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