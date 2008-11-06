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Un café sensationnel à chaque tasse !
Vous pouvez désormais déguster un café SENSEO® comme vous l'aimez en toute simplicité grâce à la gamme de machines à café SENSEO® Nouvelle Génération. Elles sont extrêmement simples et pratiques, pour un café SENSEO® à votre goût. Ces machines à café au design élégant, disponibles dans une large gamme de couleurs, refléteront vos goûts en matière de décoration et de café.
Nouvelle Génération
Grâce à la SENSEO®, vous obtiendrez une délicieuse tasse de café fraîchement préparée en 30 secondes environ, et deux tasses en moins d'une minute.
Système unique de préparation du café SENSEO® par Philips. Chaque tasse est fraîchement préparée, avec un dosage idéal entre le café et l'eau, pour un café intense et raffiné à l'arôme délicieux.
La sélection de cafés fins SENSEO® et le système de préparation unique SENSEO® vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite surmontée d'une délicieuse couche de mousse, preuve d'un goût d'exception et d'une qualité inégalable.