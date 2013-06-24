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Un bon café passe par des grains fraîchement moulus
Savourez un excellent café préparé avec des grains de café fraîchement moulus, grâce à la cafetière Philips Grind & Brew avec broyeur intégré. Le double bac à grains vous permet de basculer entre deux types de grains de café. Profitez d'un café fraîchement préparé dès votre réveil grâce au minuteur.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Réglez l'intensité de votre café : léger, moyen ou fort.
Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.
Personnalisez le goût de votre café en choisissant l'une des 9 options de mouture proposées. Sélectionnez une mouture fine pour obtenir un café fort ou une mouture plus grosse pour un café filtre léger.
Pour obtenir ce goût délicieux de café fraîchement moulu, les grains de café frais sont moulus juste avant la préparation du café. Cette cafetière est dotée d'un broyeur conique permettant d'obtenir une finesse de mouture optimale, pour une saveur inégalée.
Vous pouvez également utiliser du café moulu plutôt que des grains de café. La fonction d'arrêt de la mouture désactive le broyeur. Vous n'avez plus qu'à remplir le filtre de café moulu.
Personnalisez le goût de votre café en choisissant l'une des 9 options de mouture proposées. Sélectionnez une mouture fine pour obtenir un café fort ou une mouture plus grosse pour un café filtre léger.
Réveillez-vous avec une délicieuse odeur de café grâce au programmateur. Préparez votre cafetière et définissez l'heure de démarrage pour qu'elle prépare une nouvelle verseuse de café à l'heure qui vous convient.
Pratique, le bouton de contrôle vous permet de sélectionner et de personnaliser facilement votre réglage de café préféré, dont par exemple le nombre de tasses et l'intensité du café.
Le double bac à grains de café vous permet de conserver deux types de grains de café. Sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser pour préparer votre café. Vous pouvez soit opter pour un seul d'entre eux, soit créer votre propre mélange en sélectionnant les deux.
La buse pratique à l'intérieur de la verseuse mélange parfaitement le café afin d'obtenir un arôme optimal et homogène, de la première à la dernière tasse.
Choisissez pour combien de temps vous souhaitez maintenir votre café chaud après sa préparation. L'arrêt automatique est réglable de 10 minutes à 2 heures.
Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.
Pays d'origine
Accessoires
Caractéristiques techniques
Design
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Finition
Entretien
Développement durable
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