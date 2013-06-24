Termes recherchés

  • Un bon café passe par des grains fraîchement moulus Un bon café passe par des grains fraîchement moulus Un bon café passe par des grains fraîchement moulus
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    Système Grind & Brew Cafetière

    HD7762/00

    Un bon café passe par des grains fraîchement moulus

    Savourez un excellent café préparé avec des grains de café fraîchement moulus, grâce à la cafetière Philips Grind & Brew avec broyeur intégré. Le double bac à grains vous permet de basculer entre deux types de grains de café. Profitez d'un café fraîchement préparé dès votre réveil grâce au minuteur.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Système Grind & Brew Cafetière

    Produits similaires

    Afficher tous les Cafetière filtre

    Un bon café passe par des grains fraîchement moulus

    Le seul appareil Grind&Brew avec deux réservoirs à grains de café

    • Broyeur intégré
    • Double bac à grains
    • Minuteur
    • Noir et métal
    Sélecteur d'intensité pour régler l'intensité de votre café

    Sélecteur d'intensité pour régler l'intensité de votre café

    Réglez l'intensité de votre café : léger, moyen ou fort.

    Système anti-goutte pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

    Système anti-goutte pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

    Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.

    Bouton de réglage de la mouture pour sélectionner votre goût préféré

    Bouton de réglage de la mouture pour sélectionner votre goût préféré

    Personnalisez le goût de votre café en choisissant l'une des 9 options de mouture proposées. Sélectionnez une mouture fine pour obtenir un café fort ou une mouture plus grosse pour un café filtre léger.

    Broyeur intégré, pour un café fraîchement moulu

    Broyeur intégré, pour un café fraîchement moulu

    Pour obtenir ce goût délicieux de café fraîchement moulu, les grains de café frais sont moulus juste avant la préparation du café. Cette cafetière est dotée d'un broyeur conique permettant d'obtenir une finesse de mouture optimale, pour une saveur inégalée.

    Convient également pour le café moulu

    Convient également pour le café moulu

    Vous pouvez également utiliser du café moulu plutôt que des grains de café. La fonction d'arrêt de la mouture désactive le broyeur. Vous n'avez plus qu'à remplir le filtre de café moulu.

    Sélectionnez facilement les réglages de préparation du café grâce à l'écran LCD

    Sélectionnez facilement les réglages de préparation du café grâce à l'écran LCD

    Personnalisez le goût de votre café en choisissant l'une des 9 options de mouture proposées. Sélectionnez une mouture fine pour obtenir un café fort ou une mouture plus grosse pour un café filtre léger.

    Programmateur pour vous réveiller avec une délicieuse odeur de café

    Programmateur pour vous réveiller avec une délicieuse odeur de café

    Réveillez-vous avec une délicieuse odeur de café grâce au programmateur. Préparez votre cafetière et définissez l'heure de démarrage pour qu'elle prépare une nouvelle verseuse de café à l'heure qui vous convient.

    Sélectionnez facilement les réglages de café grâce au sélecteur de préparation

    Sélectionnez facilement les réglages de café grâce au sélecteur de préparation

    Pratique, le bouton de contrôle vous permet de sélectionner et de personnaliser facilement votre réglage de café préféré, dont par exemple le nombre de tasses et l'intensité du café.

    Double bac à grains de café pour plus de variété

    Double bac à grains de café pour plus de variété

    Le double bac à grains de café vous permet de conserver deux types de grains de café. Sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser pour préparer votre café. Vous pouvez soit opter pour un seul d'entre eux, soit créer votre propre mélange en sélectionnant les deux.

    Le mélangeur d'arômes mélange le café pour un goût optimal

    Le mélangeur d'arômes mélange le café pour un goût optimal

    La buse pratique à l'intérieur de la verseuse mélange parfaitement le café afin d'obtenir un arôme optimal et homogène, de la première à la dernière tasse.

    Temps de maintien au chaud réglable de 10 minutes à 2 heures

    Temps de maintien au chaud réglable de 10 minutes à 2 heures

    Choisissez pour combien de temps vous souhaitez maintenir votre café chaud après sa préparation. L'arrêt automatique est réglable de 10 minutes à 2 heures.

    Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

    Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

    Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.

    Aroma seal pour préserver la fraîcheur des grains de café

    Aroma seal pour préserver la fraîcheur des grains de café

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Pays de fabrication
      Chine

    • Accessoires

      Inclus
      Verseuse en verre

    • Caractéristiques techniques

      Longueur du cordon
      0,85  m
      Tension
      220 V - 240  V
      Fréquence
      50  Hz
      Capacité du réservoir d'eau
      1,2  l
      Capacité du réservoir d'eau
      8-12  cups
      Température du café
      80-85  degree
      Chaudières
      0
      Pression de la pompe
      Pas de pompe  bar
      Temps de préparation pour une verseuse
      10  minute(s)

    • Design

      Couleur
      • Noir
      • Argent

    • Poids et dimensions

      Poids du produit
      4,6  kg
      Poids, emballage compris
      6,2  kg
      Dimensions du produit (l x P x H)
      212 x 277 x 440  mm

    • Caractéristiques générales

      Idéal pour
      Café en grains, café moulu
      Facile à nettoyer et à entretenir
      • Éléments compatibles lave-vaisselle
      • Porte-filtre amovible
      Personnalisation de la boisson
      Intensité du café réglable
      Réglages du broyeur
      3
      Confort et facilité d'utilisation
      • 2 réservoirs à grains
      • Arrêt automatique
      • Afficheur
      • Système anti-goutte
      • Indicateur du niveau d'eau
      Type d'affichage
      LCD
      Boissons
      Café filtre

    • Finition

      Matériau du corps de l'appareil
      Inox et plastique
      Matériau du réservoir d'eau
      Plastique

    • Entretien

      2 ans de garantie
      Oui

    • Développement durable

      Consommation d'énergie pendant la préparation
      1 000  W

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.