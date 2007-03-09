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    Café Gaia Cafetière filtre, verseuse isotherme

    HD7546/20

    Un café chaud et délicieux, dans notre design emblématique

    La cafetière Café Gaia au design emblématique de la marque prépare un excellent café. La verseuse isotherme conserve tous les arômes et maintient la température durant plus de 2 heures*.

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    Café Gaia Cafetière filtre, verseuse isotherme

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    Un café chaud et délicieux, dans notre design emblématique

    Verseuse isotherme pour un café chaud pendant 2 heures*

    • Avec verseuse isotherme
    • Noir/argenté
    • Capacité de 1,2 L
    • 2 à 15 tasses
    • Arrêt automatique
    Verseuse isotherme double paroi en inox pour maintenir la température

    Verseuse isotherme double paroi en inox pour maintenir la température

    La verseuse isotherme en acier inoxydable incassable de haute qualité préserve l'arôme et la température pendant plus de 2 heures. Sa double paroi permet d'obtenir un café à 65 °C minimum après 2 heures.

    Verrou pratique sur la verseuse isotherme pour préserver les arômes

    Verrou pratique sur la verseuse isotherme pour préserver les arômes

    La verseuse isotherme est équipée d'un verrou pratique, facile d'utilisation. Il permet de préserver les arômes et la température une fois la verseuse retirée de la cafetière.

    De riches arômes de café grâce à un débit d'eau concentré

    De riches arômes de café grâce à un débit d'eau concentré

    Le débit d'eau concentré s'écoulant sur la couche de café permet d'en extraire des saveurs optimales.

    Système anti-goutte pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

    Système anti-goutte pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

    Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.

    Compartiment range-cordon pour une intégration facile dans votre cuisine

    Compartiment range-cordon pour une intégration facile dans votre cuisine

    Le câble de rechange se range très facilement dans le compartiment range-cordon à l'arrière de la cafetière. Il permet de l'installer de façon pratique dans votre cuisine.

    Arrêt automatique immédiat offrant sécurité et économies d'énergie

    Arrêt automatique immédiat offrant sécurité et économies d'énergie

    Une fois votre café préparé, la cafetière s'éteint automatiquement pour assurer sécurité et économies d'énergie. La verseuse isotherme garde le café chaud.

    Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

    Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

    Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Plastique
      Capacité du réservoir d'eau
      1 320 ml
      Garantie
      2 ans

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      900-1 100 W
      Tension
      220-240 V
      Fréquence
      50-60 Hz
      Batterie
      Non

    • Fonction de sécurité

      Arrêt automatique
      Oui

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      22 cm
      Largeur du produit
      21,1 cm
      Hauteur du produit
      34,2 cm
      Poids du produit
      1 906 g
      Longueur de l'emballage
      26,2 cm
      Largeur de l'emballage
      29 cm
      Hauteur de l'emballage
      38,8 cm
      Poids de l'emballage
      775 g

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    Badge-D2C

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