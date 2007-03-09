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Un café chaud et délicieux, dans notre design emblématique
La cafetière Café Gaia au design emblématique de la marque prépare un excellent café. La verseuse isotherme conserve tous les arômes et maintient la température durant plus de 2 heures*.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La verseuse isotherme en acier inoxydable incassable de haute qualité préserve l'arôme et la température pendant plus de 2 heures. Sa double paroi permet d'obtenir un café à 65 °C minimum après 2 heures.
La verseuse isotherme est équipée d'un verrou pratique, facile d'utilisation. Il permet de préserver les arômes et la température une fois la verseuse retirée de la cafetière.
Le débit d'eau concentré s'écoulant sur la couche de café permet d'en extraire des saveurs optimales.
Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.
Le câble de rechange se range très facilement dans le compartiment range-cordon à l'arrière de la cafetière. Il permet de l'installer de façon pratique dans votre cuisine.
Une fois votre café préparé, la cafetière s'éteint automatiquement pour assurer sécurité et économies d'énergie. La verseuse isotherme garde le café chaud.
Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Pays d'origine
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