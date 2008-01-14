HD7502/55
Un café original, sans effort
Savourez un grand café filtre chez vous grâce à cette cafetière Philips robuste et facile à utiliser. Détendez-vous avec vos amis pendant que la cafetière Philips prépare votre café en répandant une agréable odeur de café frais dans toute la maison.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La verseuse Philips Aroma en verre est conçue pour préserver au mieux tous les arômes de votre café.
La pompe de votre machine à café Philips permet de préparer rapidement votre café.
Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.
Cette cafetière permet de préparer de 2 à 10 grandes tasses de café ou 15 petites (soit l'équivalent de 1,2 l). Grâce à son design compact, elle prend peu de place dans votre cuisine.
Pour un rangement facile du cordon.
Caractéristiques du design
Accessoires
Spécificités techniques
Design
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
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