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    Viva Collection Cafetière

    HD7502/55

    Un café original, sans effort

    Savourez un grand café filtre chez vous grâce à cette cafetière Philips robuste et facile à utiliser. Détendez-vous avec vos amis pendant que la cafetière Philips prépare votre café en répandant une agréable odeur de café frais dans toute la maison.

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    Viva Collection Cafetière

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    Un café original, sans effort

    Un style moderne et un goût intemporel

    • Avec verseuse en verre
    • Blanc/Orange
    La verseuse Aroma préserve tous les arômes de votre café

    La verseuse Aroma préserve tous les arômes de votre café

    La verseuse Philips Aroma en verre est conçue pour préserver au mieux tous les arômes de votre café.

    1 000 W

    1 000 W

    La pompe de votre machine à café Philips permet de préparer rapidement votre café.

    Système anti-goutte pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

    Système anti-goutte pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

    Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.

    Capacité de 1,2 l pour 2 à 15 tasses

    Capacité de 1,2 l pour 2 à 15 tasses

    Cette cafetière permet de préparer de 2 à 10 grandes tasses de café ou 15 petites (soit l'équivalent de 1,2 l). Grâce à son design compact, elle prend peu de place dans votre cuisine.

    Range-cordon

    Pour un rangement facile du cordon.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques du design

      Couleur(s)
      Oui

    • Accessoires

      Inclus
      Verseuse en verre
      Verseuse préservant les arômes
      Oui

    • Spécificités techniques

      Puissance
      1 000  W
      Tension
      220-240  V
      Longueur du cordon
      88  cm
      Fréquence
      50/60  Hz
      Temps de préparation
      < 10  minute(s)
      Type de verseuse
      Verseuse Aroma en verre

    • Design

      Couleur
      Orange et blanc

    • Poids et dimensions

      Dimensions du produit (L x P x H)
      210 x 220 x 310  mm
      Poids du produit
      1,65  kg
      Capacité du réservoir d'eau
      1,2  l
      Poids de l'emballage
      TBD  kg
      Capacité max. en nombre de tasses
      10 à 15 tasses

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Porte-filtre amovible
      Oui
      Accessoires compatibles lave-vaisselle
      Oui

    Badge-D2C

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