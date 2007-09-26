HD7502/35
Un café original, sans effort
Dégustez un excellent café grâce à cette machine à café fiable, à la conception astucieuse et compacte, permettant un rangement facile.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La pompe de votre machine à café Philips permet de préparer rapidement votre café.
Cette cafetière permet de préparer de 2 à 10 grandes tasses de café ou 15 petites (soit l'équivalent de 1,2 l). Grâce à son design compact, elle prend peu de place dans votre cuisine.
La verseuse Philips Aroma en verre est conçue pour préserver au mieux tous les arômes de votre café.
Un câble de rechange peut être rangé dans le compartiment range-cordon sous la machine à café. Il permet d'installer la cafetière de façon pratique dans votre cuisine.
Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.
Caractéristiques du design
Accessoires
Spécificités techniques
Design
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
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