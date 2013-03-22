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    Collection Daily Cafetière

    HD7457/20

    Savourez votre café en toute simplicité

    Savourez le goût et l'arôme d'un café fraîchement préparé avec cette cafetière Philips fiable. Son mélangeur d'arômes optimise le goût de chaque tasse.

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    Collection Daily Cafetière

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    Savourez votre café en toute simplicité

    Avec mélangeur d'arômes, pour un goût optimal

    • Avec verseuse en verre
    • Noir et métal
    Système anti-goutte pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

    Système anti-goutte pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

    Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.

    Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

    Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

    Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.

    Le mélangeur d'arômes mélange le café pour un goût optimal

    Le mélangeur d'arômes mélange le café pour un goût optimal

    La buse pratique à l'intérieur de la verseuse mélange parfaitement le café afin d'obtenir un arôme optimal et homogène, de la première à la dernière tasse.

    Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

    Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

    La verseuse et le porte-filtre sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.

    Le bouton marche/arrêt avec LED s'allume lorsque la cafetière est allumée

    Le bouton marche/arrêt avec LED s'allume lorsque la cafetière est allumée

    La lumière rouge du bouton de sélection s'allume lorsque la cafetière est allumée.

    Capacité de 1,2 l pour 2 à 15 tasses

    Capacité de 1,2 l pour 2 à 15 tasses

    Cette cafetière permet de préparer de 2 à 10 grandes tasses de café ou 15 petites (soit l'équivalent de 1,2 l). Grâce à son design compact, elle prend peu de place dans votre cuisine.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Pays de fabrication
      Chine

    • Accessoires

      Inclus
      Verseuse en verre

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Longueur du cordon
      0,85  m
      Fréquence
      50-60  Hz
      Capacité du réservoir d'eau
      1,2  l
      Temps de préparation pour une verseuse
      10  minute(s)

    • Design

      Couleur
      • Noir
      • Noir et métal
      • Noir et titane

    • Poids et dimensions

      Poids du produit
      1,42  kg
      Poids, emballage compris
      3,36  kg
      Dimensions du produit (l x P x H)
      240 x 210 x 330  mm

    • Caractéristiques générales

      Idéal pour
      Café moulu
      Facile à nettoyer et à entretenir
      • Porte-filtre amovible
      • Pièces compatibles lave-vaisselle
      Confort et facilité d'utilisation
      • Indicateur du niveau d'eau
      • Système anti-goutte
      Fonctions spéciales
      Mélangeur d'arômes
      Boissons
      Café filtre

    • Finition

      Matériau du corps de l'appareil
      Inox et plastique
      Matériau du réservoir d'eau
      Plastique

    • Entretien

      2 ans de garantie
      Oui

    • Développement durable

      Consommation d'énergie pendant la préparation
      1 000  W

    Badge-D2C

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