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Savourez votre café en toute simplicité
Savourez le goût et l'arôme d'un café fraîchement préparé avec cette cafetière Philips fiable. Son mélangeur d'arômes optimise le goût de chaque tasse.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.
Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.
La buse pratique à l'intérieur de la verseuse mélange parfaitement le café afin d'obtenir un arôme optimal et homogène, de la première à la dernière tasse.
La verseuse et le porte-filtre sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.
La lumière rouge du bouton de sélection s'allume lorsque la cafetière est allumée.
Cette cafetière permet de préparer de 2 à 10 grandes tasses de café ou 15 petites (soit l'équivalent de 1,2 l). Grâce à son design compact, elle prend peu de place dans votre cuisine.
Pays d'origine
Accessoires
Caractéristiques techniques
Design
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Finition
Entretien
Développement durable
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