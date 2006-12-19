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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
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Arrêté

Daily CollectionCafetière

HD7448/70

Excellent café filtre, facilement préparé

Dégustez un excellent café grâce à cette cafetière fiable, à la conception astucieuse et compacte, permettant un rangement facile dans toutes les cuisines.

Voir tous les avantages

Cafetière compacte, 10 à 15 tasses

Excellent café filtre, facilement préparé

  • Avec verseuse en verre

  • Blanc et bleu

Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.

Système anti-goutte pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

Système anti-goutte pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

La verseuse et le porte-filtre sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.

Spécificités Techniques

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