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Arrêté
HD7448/70
Excellent café filtre, facilement préparé
Dégustez un excellent café grâce à cette cafetière fiable, à la conception astucieuse et compacte, permettant un rangement facile dans toutes les cuisines.
Avec verseuse en verre
Blanc et bleu
Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.
Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.
La verseuse et le porte-filtre sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.