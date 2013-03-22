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Arrêté
HD7447/20
Un café délicieux, simplement
Savourez le goût et l'arôme d'un café fraîchement préparé avec cette cafetière Philips fiable. Son mélangeur d'arômes optimise le goût de chaque tasse.
Avec verseuse en verre
Noir
Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.
Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.
Cette cafetière permet de préparer de 2 à 10 grandes tasses de café ou 15 petites (soit l'équivalent de 1,2 l). Grâce à son design compact, elle prend peu de place dans votre cuisine.