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Arrêté

Collection DailyCafetière

HD7447/20

Un café délicieux, simplement

Savourez le goût et l'arôme d'un café fraîchement préparé avec cette cafetière Philips fiable. Son mélangeur d'arômes optimise le goût de chaque tasse.

Voir tous les avantages

Avec mélangeur d'arômes, pour un goût optimal

Un café délicieux, simplement

  • Avec verseuse en verre

  • Noir

Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.

Système anti-goutte pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

Système anti-goutte pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.

Capacité de 1,2 l pour 2 à 15 tasses

Capacité de 1,2 l pour 2 à 15 tasses

Cette cafetière permet de préparer de 2 à 10 grandes tasses de café ou 15 petites (soit l'équivalent de 1,2 l). Grâce à son design compact, elle prend peu de place dans votre cuisine.

Spécificités Techniques

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