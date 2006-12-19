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Arrêté
HD7446/70
Excellent café filtre, facilement préparé
Dégustez un excellent café filtre grâce à cette cafetière Philips fiable, au design pratique et compact, facilitant le rangement.
Avec verseuse en verre
Blanc et bleu
Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.
Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.
Un câble de rechange peut être rangé dans le compartiment range-cordon sous la machine à café. Il permet d'installer la cafetière de façon pratique dans votre cuisine.