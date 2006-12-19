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Arrêté

Daily CollectionCafetière

HD7446/70

Excellent café filtre, facilement préparé

Dégustez un excellent café filtre grâce à cette cafetière Philips fiable, au design pratique et compact, facilitant le rangement.

Voir tous les avantages

Pour 10 à 15 tasses, conception compacte

Excellent café filtre, facilement préparé

  • Avec verseuse en verre

  • Blanc et bleu

Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.

Système anti-goutte pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

Système anti-goutte pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez

Le système anti-goutte vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.

Système de rangement du câble pour une intégration facile dans votre cuisine

Système de rangement du câble pour une intégration facile dans votre cuisine

Un câble de rechange peut être rangé dans le compartiment range-cordon sous la machine à café. Il permet d'installer la cafetière de façon pratique dans votre cuisine.

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