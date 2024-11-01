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  • Faites pivoter la plaque pour des grillades à votre goût Faites pivoter la plaque pour des grillades à votre goût Faites pivoter la plaque pour des grillades à votre goût

    Daily Collection Gril de table

    HD6320/20

    Faites pivoter la plaque pour des grillades à votre goût

    Gril de table Philips avec plaque duo. La surface lisse est idéale pour cuire en douceur les légumes, poissons et fruits de mer, tandis que la surface nervurée permet de griller des steaks, steaks hachés et saucisses avec un aspect « barbecue » appétissant.

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    Daily Collection Gril de table

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    Faites pivoter la plaque pour des grillades à votre goût

    Gril duo : plaque lisse et nervurée

    • 1 500 W
    • Plaque duo : plaque striée/lisse
    Plaque duo pour mode gril ou plancha

    Plaque duo pour mode gril ou plancha

    La plaque duo est réversible, vous pouvez donc cuire en mode gril ou plancha, selon vos préférences. Le côté plancha est parfait pour les petites portions, tandis que le côté gril donne un aspect « barbecue » très appétissant à vos pièces de viande.

    Bac à graisse intégré recueillant l'excédant de graisse

    Bac à graisse intégré recueillant l'excédant de graisse

    L'excès de graisse tombe dans le bac à graisse qui passe au lave-vaisselle

    Plaque antiadhésive pour une cuisson sans huile

    Plaque antiadhésive pour une cuisson sans huile

    Les surfaces anti-adhésives vous permettent de cuire sans ajout de matières grasses, pour redécouvrir la saveur des aliments

    Gril incliné pour éliminer l'excédant de graisse

    Gril incliné pour éliminer l'excédant de graisse

    Le gril incliné guide l'excès de graisse vers le bac à graisse pour réduire la fumée et les odeurs

    Thermostat réglable pour une cuisson parfaite de tous types d'aliments

    Thermostat réglable pour une cuisson parfaite de tous types d'aliments

    Large plage de températures (70 °C à 230 °C) pour choisir celle qui convient le mieux à chaque ingrédient et obtenir ainsi un résultat parfait, à chaque fois

    Plaque passant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

    Plaque passant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

    Plaque amovible passant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      1 500  W
      Longueur du cordon
      0,8  m

    • Poids et dimensions

      Poids de l'appareil
      3  kg
      Dimensions du produit (l x H x P)
      420 X 100 X 240  mm
      Dimensions des plaques de gril
      420 x 420  mm

    • Caractéristiques générales

      Pieds antidérapants
      Oui
      Voyant de température
      Oui

    • Design et finition

      Couleur(s)
      Noire
      Matériaux
      Plastique

    Badge-D2C

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