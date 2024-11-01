HD6320/20
Faites pivoter la plaque pour des grillades à votre goût
Gril de table Philips avec plaque duo. La surface lisse est idéale pour cuire en douceur les légumes, poissons et fruits de mer, tandis que la surface nervurée permet de griller des steaks, steaks hachés et saucisses avec un aspect « barbecue » appétissant.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La plaque duo est réversible, vous pouvez donc cuire en mode gril ou plancha, selon vos préférences. Le côté plancha est parfait pour les petites portions, tandis que le côté gril donne un aspect « barbecue » très appétissant à vos pièces de viande.
L'excès de graisse tombe dans le bac à graisse qui passe au lave-vaisselle
Les surfaces anti-adhésives vous permettent de cuire sans ajout de matières grasses, pour redécouvrir la saveur des aliments
Le gril incliné guide l'excès de graisse vers le bac à graisse pour réduire la fumée et les odeurs
Large plage de températures (70 °C à 230 °C) pour choisir celle qui convient le mieux à chaque ingrédient et obtenir ainsi un résultat parfait, à chaque fois
Plaque amovible passant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile
Caractéristiques techniques
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Design et finition
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