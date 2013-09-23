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    Daily Collection Gril contact

    HD6305/21

    Découvrez des saveurs plus intenses

    Les plaques haute température de ce gril préservent les saveurs des aliments. Chaudes en quelques minutes, elles conservent une température constante pour des résultats toujours parfaits. Elles sont utilisables en position inclinée et horizontale pour varier les plaisirs culinaires.

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    Daily Collection Gril contact

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    Découvrez des saveurs plus intenses

    Gril compact 2 positions

    • 2 000 W
    • Plaque striée
    • 2 positions gril, haute température
    Les plaques haute température préservent tous les arômes

    Les plaques haute température préservent tous les arômes

    La haute température des plaques capture les sucs et les saveurs des aliments. Au moment où il entre en contact avec les surfaces du gril, l'aliment commence à griller et à dorer. Il se forme alors autour de celui-ci une enveloppe savoureuse qui préserve le goût originel et les vitamines.

    Thermostat réglable pour une cuisson parfaite de tous types d'aliments

    Thermostat réglable pour une cuisson parfaite de tous types d'aliments

    Large plage de températures (70 °C à 230 °C) pour choisir celle qui convient le mieux à chaque ingrédient et obtenir ainsi un résultat parfait, à chaque fois.

    Montée en température rapide et maintien à une température constante.

    Montée en température rapide et maintien à une température constante.

    Montée en température rapide et maintien à une température constante.

    Deux positions de gril : table et contact

    Deux positions de gril : table et contact

    Le gril est utilisable avec le couvercle fermé ou ouvert. 1. La position fermée convient parfaitement pour griller viandes, poissons, légumes ou sandwiches, car elle préserve toute la saveur des aliments. 2. La position ouverte transforme le gril en mini-barbecue, parfait pour les barbecues à table, la cuisine plaisir ou pour réchauffer des aliments.

    Position gril de table et position gril contact

    Position gril de table et position gril contact

    2 positions possibles : position gril de table et position gril contact

    Les plaques inclinées ôtent l'excédent de graisse pour une cuisson saine

    Les plaques inclinées ôtent l'excédent de graisse pour une cuisson saine

    La position inclinée permet à l'excédent de graisse de s'écouler dans le bac à graisse, solution idéale et saine pour les aliments trop gras.

    Rangement vertical facile

    Rangement vertical facile

    Rangement vertical facile ; rangement pratique du cordon électrique et du plateau.

    Non-stick grilling surfaces are easy to clean

    Non-stick grilling surfaces are easy to clean

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      2 000  W
      Longueur du cordon
      0,8  m

    • Caractéristiques générales

      Range-cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Voyant d'alimentation
      Oui
      Rangement du bac à graisse
      Oui
      Bouton marche/arrêt intégré
      Oui
    Badge-D2C

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