HD6305/21
Découvrez des saveurs plus intenses
Les plaques haute température de ce gril préservent les saveurs des aliments. Chaudes en quelques minutes, elles conservent une température constante pour des résultats toujours parfaits. Elles sont utilisables en position inclinée et horizontale pour varier les plaisirs culinaires.Voir tous les avantages
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La haute température des plaques capture les sucs et les saveurs des aliments. Au moment où il entre en contact avec les surfaces du gril, l'aliment commence à griller et à dorer. Il se forme alors autour de celui-ci une enveloppe savoureuse qui préserve le goût originel et les vitamines.
Large plage de températures (70 °C à 230 °C) pour choisir celle qui convient le mieux à chaque ingrédient et obtenir ainsi un résultat parfait, à chaque fois.
Montée en température rapide et maintien à une température constante.
Le gril est utilisable avec le couvercle fermé ou ouvert. 1. La position fermée convient parfaitement pour griller viandes, poissons, légumes ou sandwiches, car elle préserve toute la saveur des aliments. 2. La position ouverte transforme le gril en mini-barbecue, parfait pour les barbecues à table, la cuisine plaisir ou pour réchauffer des aliments.
2 positions possibles : position gril de table et position gril contact
La position inclinée permet à l'excédent de graisse de s'écouler dans le bac à graisse, solution idéale et saine pour les aliments trop gras.
Rangement vertical facile ; rangement pratique du cordon électrique et du plateau.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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