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    Friteuse

    HD6163/00

    Des résultats dignes d'un professionnel

    Cette friteuse Philips en acier inoxydable offre des résultats dignes d'un professionnel grâce à un système de zone froide, empêchant les résidus d'aliments de carboniser et garantissant une huile plus propre, plus longtemps. Tous les éléments passent au lave-vaisselle sauf le bloc électronique.

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    Friteuse

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    Des résultats dignes d'un professionnel

    Friteuse à système de zone froide

    • en métal, 1 000 g
    • cuve amovible
    Empêche les résidus d'aliments de carboniser pour une friture plus propre et plus saine

    Empêche les résidus d'aliments de carboniser pour une friture plus propre et plus saine

    Empêche les résidus d'aliments de carboniser : l'huile est plus propre et donc plus saine, plus longtemps. Vos aliments frits n'ont jamais été aussi savoureux !

    Nettoyage de tous les éléments au lave-vaisselle, sauf le bloc électronique

    Nettoyage de tous les éléments au lave-vaisselle, sauf le bloc électronique

    A l'exception du bloc moteur, tous les éléments passent au lave-vaisselle, pour un nettoyage facile et rapide

    Bouton marche/arrêt pour une utilisation en toute tranquillité

    Bouton marche/arrêt pour une utilisation en toute tranquillité

    Cuve amovible pour une vidange et un nettoyage faciles

    Cuve amovible pour une vidange et un nettoyage faciles

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques du design

      Matériaux
      Inox
      Dimensions (L x l x H)
      380 x 220 x 280  mm
      Couleur(s)
      Acier inoxydable et noir
      Poids de l'appareil
      3,0  kg

    • Spécificités techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      2 000  W
      Longueur du cordon
      1  m
      Fréquence
      50/60  Hz
      Capacité
      1 000  g
      Capacité en huile
      3  l

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Voyant d'alimentation
      Oui
      Thermostat réglable
      150-190  °C
      Poignées
      Oui

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