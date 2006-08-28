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    Friteuse

    HD6161/00

    Des résultats dignes d'un professionnel

    Cette friteuse en acier inoxydable offre des résultats dignes d'un professionnel grâce à un système exclusif de zone froide, empêchant les résidus d'aliments de carboniser et garantissant une huile plus propre, plus longtemps. Tous les éléments passent au lave-vaisselle sauf le bloc électronique.

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    Friteuse

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    Des résultats dignes d'un professionnel

    avec le thermostat et le minuteur

    • en métal, 1 300 g
    • cuve amovible
    • Programmable
    Empêche les résidus d'aliments de carboniser pour une friture plus propre et plus saine

    Empêche les résidus d'aliments de carboniser pour une friture plus propre et plus saine

    Empêche les résidus d'aliments de carboniser : l'huile est plus propre et donc plus saine, plus longtemps. Vos aliments frits n'ont jamais été aussi savoureux !

    Thermostat électronique : chauffe rapide et température stable

    Thermostat électronique : chauffe rapide et température stable

    Contrôle optimal de la température grâce au thermostat électronique, qui permet une chauffe et une remontée en température rapides pour des fritures professionnelles. Le minuteur numérique vous permet de programmer la durée de cuisson : plus besoin de surveiller la cuisson !

    Nettoyage de tous les éléments au lave-vaisselle, sauf le bloc électronique

    Nettoyage de tous les éléments au lave-vaisselle, sauf le bloc électronique

    A l'exception du bloc moteur, tous les éléments passent au lave-vaisselle, pour un nettoyage facile et rapide

    Cuve amovible pour une vidange et un nettoyage faciles

    Cuve amovible pour une vidange et un nettoyage faciles

    Bouton marche/arrêt pour une utilisation en toute tranquillité

    Bouton marche/arrêt pour une utilisation en toute tranquillité

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques du design

      Matériaux
      Inox
      Dimensions (L x l x H)
      400 x 280 x 275  mm
      Couleur(s)
      Acier inoxydable
      Poids de l'appareil
      4,4  kg

    • Spécificités techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      2 200  W
      Longueur du cordon
      1  m
      Fréquence
      50/60  Hz
      Capacité
      1 300  g
      Capacité en huile
      3,5  l

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Voyant d'alimentation
      Oui
      Thermostat réglable
      150-190  °C
      Poignées
      Oui
      Hublot
      Oui
      Panier pliable
      Oui

    Badge-D2C

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