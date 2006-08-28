HD6161/00
Des résultats dignes d'un professionnel
Cette friteuse en acier inoxydable offre des résultats dignes d'un professionnel grâce à un système exclusif de zone froide, empêchant les résidus d'aliments de carboniser et garantissant une huile plus propre, plus longtemps. Tous les éléments passent au lave-vaisselle sauf le bloc électronique.Voir tous les avantages
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Empêche les résidus d'aliments de carboniser : l'huile est plus propre et donc plus saine, plus longtemps. Vos aliments frits n'ont jamais été aussi savoureux !
Contrôle optimal de la température grâce au thermostat électronique, qui permet une chauffe et une remontée en température rapides pour des fritures professionnelles. Le minuteur numérique vous permet de programmer la durée de cuisson : plus besoin de surveiller la cuisson !
A l'exception du bloc moteur, tous les éléments passent au lave-vaisselle, pour un nettoyage facile et rapide
Caractéristiques du design
Spécificités techniques
Caractéristiques générales
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