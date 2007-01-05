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Partagez et savourez en famille
Savourez ensemble de délicieux aliments frits : cette friteuse Philips peut préparer des portions familiales en une seule fois ! Le nettoyage n'a jamais été aussi simple grâce à la cuve amovible et aux éléments passant au lave-vaisselle. Le bac à huile supplémentaire est idéal pour filtrer et stocker l'huile.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Vous pouvez programmer la durée de cuisson facilement. Le minuteur peut être retiré de la friteuse, ce qui vous permet de l'emporter partout : plus besoin de surveiller la cuisson !
La friteuse Philips réduit frire les odeurs indésirables et passe au lave-vaisselle. Remplacement inutile.
La friteuse s'éteint automatiquement 120 minutes après la dernière cuisson.
Idéal pour filtrer et conserver l'huile. Le filtrage permet de garder l'huile plus propre et plus longtemps, ce qui est meilleur pour la santé. Ce récipient peut également servir à conserver l'huile usagée.
Spécificités techniques
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Conception et finition
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