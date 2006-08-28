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    Friteuse

    HD6154

    Partagez et savourez en famille

    Savourez ensemble de délicieux aliments frits : cette friteuse Philips peut préparer des portions familiales en une seule fois ! Le nettoyage n'a jamais été aussi simple grâce à la cuve amovible et aux éléments passant au lave-vaisselle. Le bac à huile supplémentaire est idéal pour filtrer et stocker l'huile.

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    Friteuse

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    Grandes portions pour satisfaire toute la famille

    • 1 300 g
    • cuve amovible
    Filtre multicouche amovible pour réduire les odeurs de friture

    Filtre multicouche amovible pour réduire les odeurs de friture

    La friteuse Philips réduit frire les odeurs indésirables et passe au lave-vaisselle. Remplacement inutile.

    Filtre à huile supplémentaire : idéal pour filtrer et conserver l'huile

    Filtre à huile supplémentaire : idéal pour filtrer et conserver l'huile

    Idéal pour filtrer et conserver l'huile. Le filtrage permet de garder l'huile plus propre et plus longtemps, ce qui est meilleur pour la santé. Ce récipient peut également servir à conserver l'huile usagée.

    Panier réglable en hauteur pour éviter les éclaboussures d'huile

    Panier réglable en hauteur pour éviter les éclaboussures d'huile

    Cuve amovible pour une vidange et un nettoyage faciles

    Cuve amovible pour une vidange et un nettoyage faciles

    All parts are dishwashable except the housing

    All parts are dishwashable except the housing

    Spécificités Techniques

    • Spécificités techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      2 000  W
      Longueur du cordon
      1,2  m
      Fréquence
      50/60  Hz
      Capacité
      1 300  g
      Capacité en huile
      2,5  l

    • Poids et dimensions

      Poids de l'appareil
      5  kg
      Dimensions du produit (l x H x P)
      300 x 265 x 405  mm

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Thermostat réglable
      Oui
      Voyant d'alimentation
      Oui
      Voyant de température
      Oui
      Poignées
      Oui
      Parois froides
      Oui
      Déverrouillage automatique du couvercle
      Oui
      Hublot
      Oui
      Couvercle articulé amovible
      Oui
      Cuve antiadhésive
      Oui

    • Conception et finition

      Couleur(s)
      Blanc avec des accents jaune blé
      Matériaux
      Plastique (PP)

    Badge-D2C

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