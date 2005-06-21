HD6141
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Grâce au système de zone froide, cette friteuse Philips empêche les résidus d'aliments de carboniser, garantissant une huile plus propre, plus longtemps. Les aliments frits n'ont jamais été aussi savoureux ! Tous les éléments passent au lave-vaisselle, excepté le bloc moteur, pour un nettoyage facile.Voir tous les avantages
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Empêche les résidus d'aliments de carboniser : l'huile est plus propre et donc plus saine, plus longtemps. Vos aliments frits n'ont jamais été aussi savoureux !
La friteuse Philips réduit frire les odeurs indésirables et passe au lave-vaisselle. Remplacement inutile.
Tous les éléments passent au lave-vaisselle, excepté le bloc moteur, pour un nettoyage rapide et facile.
Idéal pour filtrer et conserver l'huile. Le filtrage permet de garder l'huile plus propre et plus longtemps, ce qui est meilleur pour la santé. Ce récipient peut également servir à conserver l'huile usagée.
Spécificités techniques
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Conception et finition
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