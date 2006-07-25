HD6107/70
Friture rapide, nettoyage facile
Avec une puissance de 2 000 W, la friteuse Philips garantit des résultats optimaux rapidement. Elle est facile à nettoyer grâce à la fonction PreClean qui permet de tremper la cuve dans de l'eau chaude. Elle intègre en outre un bec verseur pour une vidange propre de l'huile.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Possibilité de tremper la cuve dans de l'eau chaude pour un nettoyage aisé et rapide.
Vidange efficace pour un retrait aisé de l'huile
Ce filtre réduit les odeurs de friture et se nettoie au lave-vaisselle. Nul besoin de le remplacer.
Idéal pour filtrer et conserver l'huile. Le filtrage permet de garder l'huile plus propre et plus longtemps, ce qui est meilleur pour la santé. Ce récipient peut également servir à conserver l'huile usagée.
Vous pouvez programmer la durée de cuisson. Grâce à sa ventouse, le minuteur se fixe presque partout : plus besoin de surveiller la cuisson !
Caractéristiques du design
Spécificités techniques
Caractéristiques générales
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