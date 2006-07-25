Friture rapide, nettoyage facile

Avec une puissance de 2 000 W, la friteuse Philips garantit des résultats optimaux rapidement. Elle est facile à nettoyer grâce à la fonction PreClean qui permet de tremper la cuve dans de l'eau chaude. Elle intègre en outre un bec verseur pour une vidange propre de l'huile.