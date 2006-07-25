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    Friteuse

    HD6107/70

    Friture rapide, nettoyage facile

    Avec une puissance de 2 000 W, la friteuse Philips garantit des résultats optimaux rapidement. Elle est facile à nettoyer grâce à la fonction PreClean qui permet de tremper la cuve dans de l'eau chaude. Elle intègre en outre un bec verseur pour une vidange propre de l'huile.

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    Friteuse

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    Friture rapide, nettoyage facile

    2 000 W, vidange facile de l'huile, fonction PreClean

    • 1 000 g
    • Programmable
    Fonction PreClean permettant de prélaver la cuve avec de l'eau chaude

    Fonction PreClean permettant de prélaver la cuve avec de l'eau chaude

    Possibilité de tremper la cuve dans de l'eau chaude pour un nettoyage aisé et rapide.

    Bec verseur intégré pour une vidange propre de l'huile

    Bec verseur intégré pour une vidange propre de l'huile

    Vidange efficace pour un retrait aisé de l'huile

    Le filtre double épaisseur réduit les odeurs de friture.

    Le filtre double épaisseur réduit les odeurs de friture.

    Ce filtre réduit les odeurs de friture et se nettoie au lave-vaisselle. Nul besoin de le remplacer.

    Le panier, le couvercle et la cuve à huile passent au lave-vaisselle.

    Le panier, le couvercle et la cuve à huile passent au lave-vaisselle.

    Bouton marche/arrêt pour une utilisation en toute tranquillité

    Bouton marche/arrêt pour une utilisation en toute tranquillité

    Filtre à huile supplémentaire : idéal pour filtrer et conserver l'huile

    Idéal pour filtrer et conserver l'huile. Le filtrage permet de garder l'huile plus propre et plus longtemps, ce qui est meilleur pour la santé. Ce récipient peut également servir à conserver l'huile usagée.

    Le minuteur numérique distinct permet de programmer la durée de cuisson.

    Vous pouvez programmer la durée de cuisson. Grâce à sa ventouse, le minuteur se fixe presque partout : plus besoin de surveiller la cuisson !

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques du design

      Matériaux
      Plastique (PP)
      Dimensions (L x l x H)
      285 x 275 x 265  mm
      Couleur(s)
      Blanc et bleu clair
      Poids de l'appareil
      2,64  kg

    • Spécificités techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      2 000  W
      Longueur du cordon
      1,2  m
      Fréquence
      50/60  Hz
      Capacité
      1 000  g
      Capacité en huile
      2  l

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Voyant d'alimentation
      Oui
      Thermostat réglable
      150-190  °C
      Poignées
      Oui
      Déverrouillage automatique du couvercle
      Oui
      Hublot
      Oui

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