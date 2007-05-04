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Savourez chaque bol
L'alimentation est primordiale pour rester en bonne santé. Les programmes de cuisson automatique du riz de Philips préservent la saveur et les éléments nutritifs dans chaque bol de riz.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La fonction de maintien au chaud permet de conserver le riz au chaud pendant une période prolongée. À la fin de la cuisson, le cuiseur à riz passe automatiquement en mode de maintien au chaud.
Pratique pour transporter le cuiseur ou pour servir le riz dans la salle à manger
Bouton unique pour contrôler la cuisson ou maintenir les aliments au chaud, et voyant sur l'afficheur pour afficher l'état de la cuisson
Le cuiseur à riz Philips est revêtu d'une couche antiadhésive plus durable et facile nettoyer.
Marquage précis du niveau de l'eau pour afficher la capacité et les proportions de riz et d'eau
Cuisson et maintien au chaud du riz en toute simplicité
Accessoires
Spécificités techniques
Caractéristiques générales
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