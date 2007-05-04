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    Cuiseur à riz

    HD4702/80

    Savourez chaque bol

    L'alimentation est primordiale pour rester en bonne santé. Les programmes de cuisson automatique du riz de Philips préservent la saveur et les éléments nutritifs dans chaque bol de riz.

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    Cuiseur à riz

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    Savourez chaque bol

    Cuisson automatique et intelligente du riz

    • Bol
    • 10 tasses
    • Motifs aliments
    Fonction maintien au chaud automatique pour garantir un riz savoureux pendant 12 heures

    Fonction maintien au chaud automatique pour garantir un riz savoureux pendant 12 heures

    La fonction de maintien au chaud permet de conserver le riz au chaud pendant une période prolongée. À la fin de la cuisson, le cuiseur à riz passe automatiquement en mode de maintien au chaud.

    Poignée intégrée

    Poignée intégrée

    Pratique pour transporter le cuiseur ou pour servir le riz dans la salle à manger

    Bouton unique pour un contrôle facile

    Bouton unique pour un contrôle facile

    Bouton unique pour contrôler la cuisson ou maintenir les aliments au chaud, et voyant sur l'afficheur pour afficher l'état de la cuisson

    Cuve antiadhésive facile à nettoyer

    Cuve antiadhésive facile à nettoyer

    Le cuiseur à riz Philips est revêtu d'une couche antiadhésive plus durable et facile nettoyer.

    Indicateur du niveau d'eau facile à lire

    Indicateur du niveau d'eau facile à lire

    Marquage précis du niveau de l'eau pour afficher la capacité et les proportions de riz et d'eau

    Cuisson automatique du riz

    Cuisson et maintien au chaud du riz en toute simplicité

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Plateau cuisson vapeur en plastique
      Oui
      Verre doseur
      Oui
      Mesure à riz
      Oui

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      1,0  m
      Tension
      220-240  V
      Puissance
      1 000  W
      Fréquence
      50/60  Hz

    • Caractéristiques générales

      Fonctionnement d'une seule pression
      Oui
      Cuisson automatique pour un riz savoureux
      Oui
      Maintien au chaud automatique pour garantir un riz savoureux pendant 12 heures
      Oui
      Cuve antiadhésive facile à nettoyer
      Oui
      Indicateur du niveau d'eau facile à lire
      Oui

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