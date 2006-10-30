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    Aluminium Collection Bouilloire

    HD4690/00

    Transparent

    Bouilloire en aluminium avec boîtier anti-rayure et anti-trace de doigts. Système de filtration amélioré permettant d'éviter la présence de dépôt calcaire dans vos boissons et de garantir la propreté de votre bouilloire. Élégant anneau lumineux bleu de mise sous tension sur le socle.

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    Aluminium Collection Bouilloire

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    Transparent

    Le meilleur filtre anticalcaire du marché

    • 1,5 l, 2 400 W
    • Base lumineuse bleue
    • Aluminium
    • Couvercle à ressort
    Anneau lumineux s'allumant lorsque la bouilloire est sous tension

    Anneau lumineux s'allumant lorsque la bouilloire est sous tension

    L'anneau lumineux bleu placé sur le socle de la bouilloire est aussi esthétique que pratique ; allumé, il indique que la bouilloire est sous tension.

    Couvercle à ressort à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés

    Couvercle à ressort à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés

    Couvercle à ressort à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.

    Poignée ergonomique convenant à toutes les mains

    Poignée ergonomique convenant à toutes les mains

    Poignée ergonomique convenant à toutes les morphologies pour une bonne prise en main.

    Enrouleur de cordon, rangement facile

    Enrouleur de cordon, rangement facile

    Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le rangement de la bouilloire dans votre cuisine.

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.

    Multiples systèmes de sécurité

    Multiples systèmes de sécurité

    Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec mise hors tension automatique quand l'eau est prête

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés de la bouilloire électrique Philips, pour une utilisation pour droitiers et gauchers.

    Résistance plate pour une ébullition rapide et un nettoyage facile

    Résistance plate pour une ébullition rapide et un nettoyage facile

    La résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.

    Parois froides, manipulation sans risque

    Parois froides, manipulation sans risque

    Les parois de la bouilloire restent toujours froides au toucher.

    Le signal retentit lorsque votre eau est prête

    Le signal vous avertit lorsque l'eau est à ébullition.

    Triple filtre anticalc., pour de l'eau pure

    Triple filtre anticalcaire pour de l'eau pure et une bouilloire propre.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Couleur(s)
      aluminium
      Matériaux
      • Résistance : acier inoxydable
      • Corps : acier inoxydable
      • Bouton et porte-accessoires : polypropylène
      Poids de l'appareil
      1,65  kg

    • Dimensions

      Dimensions du produit (l x P x H)
      16,2 x 27,7 x 23,6  cm
      Dimension de l'emballage (l x P x H)
      27,3 x 22,6 x 31,8  cm

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      2 400  W
      Longueur du cordon
      0,75  m
      Capacité
      1,5  l
      Fréquence
      50-60  Hz

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Base 360°
      Oui
      Sans fil
      Oui
      Couvercle à ouverture large
      Oui
      Arrêt automatique
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Design ergonomique
      Oui
      Remplissage facile par le bec verseur
      Oui
      Protection contre la marche à vide
      Oui
      Résistance plate
      Oui
      Couvercle et bec verseur
      Oui

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    Badge-D2C

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