HD4690/00
Transparent
Bouilloire en aluminium avec boîtier anti-rayure et anti-trace de doigts. Système de filtration amélioré permettant d'éviter la présence de dépôt calcaire dans vos boissons et de garantir la propreté de votre bouilloire. Élégant anneau lumineux bleu de mise sous tension sur le socle.Voir tous les avantages
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L'anneau lumineux bleu placé sur le socle de la bouilloire est aussi esthétique que pratique ; allumé, il indique que la bouilloire est sous tension.
Couvercle à ressort à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.
Poignée ergonomique convenant à toutes les morphologies pour une bonne prise en main.
Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le rangement de la bouilloire dans votre cuisine.
Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.
Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec mise hors tension automatique quand l'eau est prête
Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés de la bouilloire électrique Philips, pour une utilisation pour droitiers et gauchers.
La résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.
Les parois de la bouilloire restent toujours froides au toucher.
Le signal vous avertit lorsque l'eau est à ébullition.
Triple filtre anticalcaire pour de l'eau pure et une bouilloire propre.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
Entretien
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