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    Pure Essentials Collection Bouilloire

    HD4686/90

    De délicieuses boissons chaudes

    Pour des saveurs exaltées, préparez vos boissons chaudes à la température idéale : 80 °C pour le thé vert, 90 °C pour le café instantané et 100 °C pour le thé noir, le chocolat chaud et les soupes. Choisissez le bon réglage et savourez votre boisson préférée.

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    Pure Essentials Collection Bouilloire

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    De délicieuses boissons chaudes

    Avec des réglages de température idéaux pour vos boissons

    • 1,5 l, 2 400 W
    • Réglage digital temp
    • Noire
    • Maintien au chaud
    Réglage digital temp à 40, 80, 90 et 100 °C

    Réglage digital temp à 40, 80, 90 et 100 °C

    Réglages de température à 40, 80, 90 et 100 °C pour que l'eau utilisée pour préparer du thé, du café instantané, de la soupe ou des nouilles soit à la température que vous aimez.

    La fonction maintien au chaud permet de garder l'eau à la température choisie.

    La fonction maintien au chaud permet de garder l'eau à la température choisie.

    La fonction isotherme permet de garder l'eau à la température choisie.

    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés

    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés

    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.

    Élément chauffant plat pour une ébullition rapide et un nettoyage plus facile

    Élément chauffant plat pour une ébullition rapide et un nettoyage plus facile

    L'élément non visible en acier inoxydable assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.

    Triple filtre anticalc., pour de l'eau pure

    Triple filtre anticalc., pour de l'eau pure

    Triple filtre anticalcaire pour de l'eau pure et une bouilloire propre.

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.

    Multiples systèmes de sécurité

    Multiples systèmes de sécurité

    Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec mise hors tension automatique quand l'eau est prête

    Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est sous tension

    Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est sous tension

    L'élégant voyant intégré à l'interrupteur de marche/arrêt indique que la bouilloire est sous tension.

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés de la bouilloire électrique Philips, pour une utilisation pour droitiers et gauchers.

    Parois froides, manipulation sans risque

    Parois froides, manipulation sans risque

    Les parois de la bouilloire restent toujours froides au toucher.

    Signal sonore quand l'eau est prête

    Le signal vous avertit lorsque l'eau est à ébullition.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques du design

      Matériaux
      • Résistance : acier inoxydable
      • Corps : Inox et PP
      • Bouton et porte-accessoires : polypropylène
      Couleur(s)
      Noir, métal et rouge

    • Dimensions

      Dimensions du produit (l x P x H)
      14,6 x 25,1 x 22,2  cm
      Dimension de l'emballage (l x P x H)
      31,6 x 18,8 x 23,3  cm

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      0,75  m
      Alimentation
      2 400  W
      Tension
      220-240  V
      Capacité
      1,5  l
      Fréquence
      50-60  Hz

    • Caractéristiques générales

      Range-cordon
      Oui
      Base 360°
      Oui
      Sans fil
      Oui
      Couvercle à ouverture large
      Oui
      Arrêt automatique
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Design ergonomique
      Oui
      Remplissage facile par le bec verseur
      Oui
      Protection contre le fonctionnement à vide
      Oui
      Résistance plate
      Oui
      Couvercle et bec verseur
      Oui

    • Services

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    Badge-D2C

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