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De délicieuses boissons chaudes
Pour des saveurs exaltées, préparez vos boissons chaudes à la température idéale : 80 °C pour le thé vert, 90 °C pour le café instantané et 100 °C pour le thé noir, le chocolat chaud et les soupes. Choisissez le bon réglage et savourez votre boisson préférée.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Réglages de température à 40, 80, 90 et 100 °C pour que l'eau utilisée pour préparer du thé, du café instantané, de la soupe ou des nouilles soit à la température que vous aimez.
La fonction isotherme permet de garder l'eau à la température choisie.
Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.
L'élément non visible en acier inoxydable assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.
Triple filtre anticalcaire pour de l'eau pure et une bouilloire propre.
Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.
Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec mise hors tension automatique quand l'eau est prête
L'élégant voyant intégré à l'interrupteur de marche/arrêt indique que la bouilloire est sous tension.
Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés de la bouilloire électrique Philips, pour une utilisation pour droitiers et gauchers.
Les parois de la bouilloire restent toujours froides au toucher.
Le signal vous avertit lorsque l'eau est à ébullition.
Caractéristiques du design
Dimensions
Spécificités techniques
Caractéristiques générales
Services
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