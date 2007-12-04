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Une eau plus pure dans une bouilloire propre
Vous rêvez d'une bouilloire Philips à ébullition rapide et facile à nettoyer ? La résistance plate permet de faire bouillir l'eau en quelques secondes. Le filtre anticalcaire lavable vous permet de préparer des boissons plus pures grâce à une eau propre.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.
L'élément non visible en acier inoxydable assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.
Le filtre amovible anticalcaire assure que l'eau versée dans votre tasse est pure.
Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.
Les parois de la bouilloire restent toujours froides au toucher.
Indicateur de niveau d'eau très lisible, adapté aux gauchers comme aux droitiers.
L'élégant voyant intégré à l'interrupteur de marche/arrêt indique que la bouilloire est sous tension.
Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec mise hors tension automatique quand l'eau est prête
Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le positionnement de la bouilloire dans votre cuisine.
Caractéristiques techniques
Design
Caractéristiques générales
Finition
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