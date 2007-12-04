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    Bouilloire

    HD4680/35

    Une eau plus pure dans une bouilloire propre

    Vous rêvez d'une bouilloire Philips à ébullition rapide et facile à nettoyer ? La résistance plate permet de faire bouillir l'eau en quelques secondes. Le filtre anticalcaire lavable vous permet de préparer des boissons plus pures grâce à une eau propre.

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    Bouilloire

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    Une eau plus pure dans une bouilloire propre

    Bouilloire performante, résist. plate facile à nettoyer

    • 1 l, 2 400 W
    • Indicateur du niveau d'eau
    • Blanche
    • Couvercle articulé
    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés

    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés

    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.

    Élément chauffant plat pour une ébullition rapide et un nettoyage plus facile

    Élément chauffant plat pour une ébullition rapide et un nettoyage plus facile

    L'élément non visible en acier inoxydable assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.

    Filtre anticalcaire, pour de l'eau pure

    Filtre anticalcaire, pour de l'eau pure

    Le filtre amovible anticalcaire assure que l'eau versée dans votre tasse est pure.

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.

    Parois froides, manipulation sans risque

    Parois froides, manipulation sans risque

    Les parois de la bouilloire restent toujours froides au toucher.

    Indicateur de niveau d'eau très lisible

    Indicateur de niveau d'eau très lisible

    Indicateur de niveau d'eau très lisible, adapté aux gauchers comme aux droitiers.

    Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est allumée

    Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est allumée

    L'élégant voyant intégré à l'interrupteur de marche/arrêt indique que la bouilloire est sous tension.

    Multiples systèmes de sécurité

    Multiples systèmes de sécurité

    Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec mise hors tension automatique quand l'eau est prête

    Enrouleur de cordon d'alimentation pour un rangement aisé

    Enrouleur de cordon d'alimentation pour un rangement aisé

    Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le positionnement de la bouilloire dans votre cuisine.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      2 000-2 400  W
      Longueur du cordon
      0,75  m
      Capacité
      1,0  l
      Fréquence
      50-60  Hz

    • Design

      Couleur
      Blanc/lavande

    • Caractéristiques générales

      Caractéristiques du produit
      • Base 360°
      • Arrêt automatique
      • Protection contre le fonctionnement à vide
      • Range-cordon
      • Design ergonomique
      • Résistance plate
      • Remplissage par le couvercle ou le bec verseur
      • Pieds antidérapants
      • Couvercle à ouverture large

    • Finition

      Matériau du corps de l'appareil
      Polypropylène / ABS
      Matériau de la résistance
      Acier inoxydable
      Matériau de l'interrupteur
      Polypropylène

    Badge-D2C

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