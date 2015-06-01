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  • Ne chauffez que la quantité nécessaire Ne chauffez que la quantité nécessaire Ne chauffez que la quantité nécessaire

    Viva Collection Bouilloire

    HD4677/20

    Ne chauffez que la quantité nécessaire

    La fonction « indicateur 1 tasse » de cette élégante bouilloire Philips HD4677/20 vous permet de ne chauffer que la quantité d'eau nécessaire. Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 66 % d'énergie très facilement et réduire votre impact sur l'environnement.

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    Viva Collection Bouilloire

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    Ne chauffez que la quantité nécessaire

    Cette bouilloire permet d'économiser jusqu'à 66 % d'énergie

    • 1,7 l, 2 400 W
    • Indicateur 1 tasse
    • Argent/noir
    • Couvercle articulé
    Indicateur 1 tasse pour ne chauffer que la quantité d'eau nécessaire

    Indicateur 1 tasse pour ne chauffer que la quantité d'eau nécessaire

    Permet de chauffer uniquement la quantité d'eau dont vous avez besoin, le tout en économisant jusqu'à 66 % d'énergie et d'eau, pour respecter au mieux l'environnement.

    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés

    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés

    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.

    Élément chauffant plat pour une ébullition rapide et un nettoyage plus facile

    Élément chauffant plat pour une ébullition rapide et un nettoyage plus facile

    La résistance en inox non visible de la bouilloire Philips permet une ébullition rapide et un nettoyage facile.

    Le signal retentit lorsque votre eau est prête

    Le signal retentit lorsque votre eau est prête

    Le signal vous avertit lorsque l'eau est à ébullition.

    Enrouleur de cordon d'alimentation pour un rangement aisé

    Enrouleur de cordon d'alimentation pour un rangement aisé

    Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le positionnement de la bouilloire dans votre cuisine.

    Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est allumée

    Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est allumée

    L'élégant voyant intégré à l'interrupteur de marche/arrêt indique que la bouilloire est sous tension.

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés de la bouilloire électrique Philips, pour une utilisation pour droitiers et gauchers.

    Socle 360° sans fil pour un soulèvement et un positionnement faciles

    Socle 360° sans fil pour un soulèvement et un positionnement faciles

    Socle 360° sans fil pour un soulèvement et un positionnement faciles.

    Tamis micro-perforé, pour de l'eau pure

    Tamis micro-perforé, pour de l'eau pure

    Le tamis micro-perforé amovible au niveau du bec verseur retient toutes les particules de calcaire mesurant plus de 200 microns, pour une eau parfaitement pure.

    Multiples systèmes de sécurité

    Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec mise hors tension automatique quand l'eau est prête.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Matériaux
      • Résistance : acier inoxydable
      • Boîtier : polypropylène/ABS
      • Bouton et porte-accessoires : polypropylène
      Couleur(s)
      Noir et argent

    • Dimensions

      Dimensions du produit (l x P x H)
      16,2 x 26,5 x 22  cm
      Dimension de l'emballage (l x P x H)
      22 x 18,1 x 32,2  cm

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      2 400  W
      Longueur du cordon
      0,75  m
      Capacité
      1 700  l
      Fréquence
      50-60  Hz

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Base 360°
      Oui
      Sans fil
      Oui
      Couvercle à ouverture large
      Oui
      Arrêt automatique
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Design ergonomique
      Oui
      Remplissage facile par le bec verseur
      Oui
      Protection contre la marche à vide
      Oui
      Résistance plate
      Oui
      Couvercle et bec verseur
      Oui

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

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