HD4677/20
Ne chauffez que la quantité nécessaire
La fonction « indicateur 1 tasse » de cette élégante bouilloire Philips HD4677/20 vous permet de ne chauffer que la quantité d'eau nécessaire. Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 66 % d'énergie très facilement et réduire votre impact sur l'environnement.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Permet de chauffer uniquement la quantité d'eau dont vous avez besoin, le tout en économisant jusqu'à 66 % d'énergie et d'eau, pour respecter au mieux l'environnement.
Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.
La résistance en inox non visible de la bouilloire Philips permet une ébullition rapide et un nettoyage facile.
Le signal vous avertit lorsque l'eau est à ébullition.
Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le positionnement de la bouilloire dans votre cuisine.
L'élégant voyant intégré à l'interrupteur de marche/arrêt indique que la bouilloire est sous tension.
Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés de la bouilloire électrique Philips, pour une utilisation pour droitiers et gauchers.
Socle 360° sans fil pour un soulèvement et un positionnement faciles.
Le tamis micro-perforé amovible au niveau du bec verseur retient toutes les particules de calcaire mesurant plus de 200 microns, pour une eau parfaitement pure.
Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec mise hors tension automatique quand l'eau est prête.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
Entretien
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