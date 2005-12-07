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    Bouilloire

    HD4665/20

    Ébullition rapide et facile

    La bouilloire électrique robuste Philips en métal est dotée d'une résistance plate facile à nettoyer qui permet d'amener l'eau à ébullition rapidement.

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    Bouilloire

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    Ébullition rapide et facile

    Bouilloire performante, résist. plate facile à nettoyer

    • 1,7 l, 2 400 W
    • Indicateur du niveau d'eau
    • Métal brossé
    • Couvercle articulé
    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés

    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés

    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés de la bouilloire électrique Philips, pour une utilisation pour droitiers et gauchers.

    Enrouleur de cordon d'alimentation pour un rangement aisé

    Enrouleur de cordon d'alimentation pour un rangement aisé

    Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le rangement de la bouilloire dans votre cuisine.

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.

    Remplissage couvercle et bec verseur

    Remplissage couvercle et bec verseur

    Vous pouvez remplir la bouilloire par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle articulé.

    Résistance plate pour une ébullition rapide et un nettoyage facile

    Résistance plate pour une ébullition rapide et un nettoyage facile

    La résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.

    Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est allumée

    Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est allumée

    L'élégant voyant intégré à l'interrupteur de marche/arrêt indique que la bouilloire est sous tension.

    Filtre anticalcaire, pour de l'eau pure

    Filtre anticalcaire, pour de l'eau pure

    Filtre anticalcaire pour de l'eau pure et une bouilloire propre.

    Multiples systèmes de sécurité

    Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec mise hors tension automatique quand l'eau est prête.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Couleur(s)
      Métal brossé
      Résistance chauffante
      Inox
      Matériau de l'interrupteur
      Polypropylène (PP)

    • Dimensions

      Dimensions du produit (l x P x H)
      16,7 x 24,2 x 22,8  cm
      Dimension de l'emballage (l x P x H)
      20,5 x 20,5 x 28  cm

    • Caractéristiques techniques

      Capacité
      1,7 l
      Puissance
      2 400  W
      Longueur du cordon
      0,75 m
      Tension
      220-240 V
      Fréquence
      50/60  Hz

    • Caractéristiques générales

      Base 360°
      Oui
      Sans fil
      Oui
      Rangement du cordon
      Oui
      Couvercle à ouverture large
      Oui
      Arrêt automatique
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Design ergonomique
      Oui
      Remplissage facile par le bec verseur
      Oui
      Protection contre la marche à vide
      Oui
      Résistance plate
      Oui
      Couvercle et bec verseur
      Oui

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    Badge-D2C

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