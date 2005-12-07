Bouilloire
Ébullition rapide et facile
La bouilloire électrique robuste Philips en métal est dotée d'une résistance plate facile à nettoyer qui permet d'amener l'eau à ébullition rapidement.
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Ébullition rapide et facile Bouilloire performante, résist. plate facile à nettoyer 1,7 l, 2 400 W Indicateur du niveau d'eau Métal brossé Couvercle articulé Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés
Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.
Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés
Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés de la bouilloire électrique Philips, pour une utilisation pour droitiers et gauchers.
Enrouleur de cordon d'alimentation pour un rangement aisé
Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le rangement de la bouilloire dans votre cuisine.
Socle 360° sans fil pour une mise en place facile
Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.
Remplissage couvercle et bec verseur
Vous pouvez remplir la bouilloire par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle articulé.
Résistance plate pour une ébullition rapide et un nettoyage facile
La résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.
Le voyant lumineux s'allume lorsque la bouilloire est allumée
L'élégant voyant intégré à l'interrupteur de marche/arrêt indique que la bouilloire est sous tension.
Filtre anticalcaire, pour de l'eau pure
Filtre anticalcaire pour de l'eau pure et une bouilloire propre.
Multiples systèmes de sécurité
Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec mise hors tension automatique quand l'eau est prête.
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Afficher toutes les fonctions du produit Afficher moins fonctions du produit Spécificités Techniques
Caractéristiques techniques
Couleur(s)
Métal brossé Résistance chauffante
Inox Matériau de l'interrupteur
Polypropylène (PP)
Dimensions
Dimensions du produit (l x P x H)
16,7 x 24,2 x 22,8
cm Dimension de l'emballage (l x P x H)
20,5 x 20,5 x 28
cm
Caractéristiques techniques
Capacité
1,7 l Puissance
2 400
W Longueur du cordon
0,75 m Tension
220-240 V Fréquence
50/60
Hz
Caractéristiques générales
Base 360°
Oui Sans fil
Oui Rangement du cordon
Oui Couvercle à ouverture large
Oui Arrêt automatique
Oui Pieds antidérapants
Oui Design ergonomique
Oui Remplissage facile par le bec verseur
Oui Protection contre la marche à vide
Oui Résistance plate
Oui Couvercle et bec verseur
Oui
Entretien
Deux ans de garantie internationale
Oui
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