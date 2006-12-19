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Arrêté
HD4646/70
Ébullition rapide et facile
Grâce à sa résistance plate, cette bouilloire facile à nettoyer amène rapidement l'eau à ébullition. Le filtre anticalcaire lavable vous permet de préparer des boissons plus pures grâce à une eau plus pure.
1,5 l, 2 400 W
Indicateur du niveau d'eau
Blanc bleu
Couvercle articulé
La bouilloire peut être remplie par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle.
Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le positionnement de la bouilloire dans votre cuisine.
La résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.