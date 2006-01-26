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Ébullition rapide et facile
Grâce à sa résistance plate, cette bouilloire facile à nettoyer amène rapidement l'eau à ébullition. Le filtre anticalcaire lavable vous permet de préparer des boissons plus pures grâce à une eau plus pure.Voir tous les avantages
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La bouilloire peut être remplie par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle.
Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le rangement de la bouilloire dans votre cuisine.
La résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.
Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.
Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec mise hors tension automatique quand l'eau est prête
Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.
Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés de la bouilloire électrique Philips, pour une utilisation pour droitiers et gauchers.
Un bouton de couvercle toujours froid, pour une manipulation sans risque.
Le tamis micro-perforé amovible au niveau du bec verseur retient toutes les particules de calcaire mesurant plus de 200 microns, pour une eau parfaitement pure.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
Entretien
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