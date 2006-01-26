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    Daily Collection Bouilloire

    HD4646/40

    Ébullition rapide et facile

    Grâce à sa résistance plate, cette bouilloire facile à nettoyer amène rapidement l'eau à ébullition. Le filtre anticalcaire lavable vous permet de préparer des boissons plus pures grâce à une eau plus pure.

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    Daily Collection Bouilloire

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    Ébullition rapide et facile

    Bouilloire performante, résist. plate facile à nettoyer

    • 1,5 l, 2 400 W
    • Indicateur du niveau d'eau
    • Blanc rouge
    • Couvercle articulé
    Remplissage couvercle et bec verseur

    Remplissage couvercle et bec verseur

    La bouilloire peut être remplie par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle.

    Enrouleur de cordon, rangement facile

    Enrouleur de cordon, rangement facile

    Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le rangement de la bouilloire dans votre cuisine.

    Résistance plate pour une ébullition rapide et un nettoyage facile

    Résistance plate pour une ébullition rapide et un nettoyage facile

    La résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

    Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.

    Multiples systèmes de sécurité

    Multiples systèmes de sécurité

    Multiples systèmes de sécurité contre le fonctionnement à vide, avec mise hors tension automatique quand l'eau est prête

    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés

    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés

    Couvercle articulé à ouverture large pour un remplissage et un nettoyage aisés, sans risque de contact avec la vapeur.

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés

    Indication du niveau d'eau facile à lire sur les 2 côtés de la bouilloire électrique Philips, pour une utilisation pour droitiers et gauchers.

    Un bouton de couvercle toujours froid, pour une manipulation sans risque

    Un bouton de couvercle toujours froid, pour une manipulation sans risque

    Un bouton de couvercle toujours froid, pour une manipulation sans risque.

    Tamis micro-perforé, pour de l'eau pure

    Tamis micro-perforé, pour de l'eau pure

    Le tamis micro-perforé amovible au niveau du bec verseur retient toutes les particules de calcaire mesurant plus de 200 microns, pour une eau parfaitement pure.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Couleur(s)
      Blanc et rouge
      Matériaux
      • Résistance : acier inoxydable
      • Boîtier : polypropylène/ABS
      • Bouton et porte-accessoires : polypropylène

    • Dimensions

      Dimensions du produit (l x P x H)
      16,6 x 23 x 24,9  cm
      Dimension de l'emballage (l x P x H)
      28,7 x 18,8 x 23,3  cm

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      2 000-2 400  W
      Longueur du cordon
      0,75  m
      Capacité
      1,5  l
      Fréquence
      50-60  Hz

    • Caractéristiques générales

      Base 360°
      Oui
      Rangement du cordon
      Oui
      Couvercle à ouverture large
      Oui
      Arrêt automatique
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Design ergonomique
      Oui
      Remplissage facile par le bec verseur
      Oui
      Protection contre la marche à vide
      Oui
      Résistance plate
      Oui
      Couvercle et bec verseur
      Oui

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    Badge-D2C

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