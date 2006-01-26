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Arrêté

Daily CollectionBouilloire

HD4646/00

Ébullition rapide et facile

Grâce à sa résistance plate, cette bouilloire facile à nettoyer amène rapidement l'eau à ébullition. Le filtre anticalcaire lavable vous permet de préparer des boissons plus pures grâce à une eau plus pure.

Voir tous les avantages

Bouilloire performante, résist. plate facile à nettoyer

Ébullition rapide et facile

  • 1,5 l, 2 400 W

  • Indicateur du niveau d'eau

  • Blanche

  • Couvercle articulé

Remplissage couvercle et bec verseur

Remplissage couvercle et bec verseur

La bouilloire peut être remplie par le bec verseur ou en ouvrant le couvercle.

Enrouleur de cordon, rangement facile

Enrouleur de cordon, rangement facile

Le cordon s'enroule autour de la base, ce qui facilite le rangement de la bouilloire dans votre cuisine.

Résistance plate pour une ébullition rapide et un nettoyage facile

Résistance plate pour une ébullition rapide et un nettoyage facile

La résistance non visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile.

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