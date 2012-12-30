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    Gril de table

    HD4419/20

    Découvrez des saveurs plus intenses

    Ce puissant gril de table Philips possède une plaque haute température qui préserve les saveurs et le moelleux des aliments. Chaud en quelques minutes, il possède une plaque ultra épaisse dont la température reste constante en toutes circonstances, tandis que la surface finement striée permet de préparer de nombreuses recettes gourmandes.

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    Gril de table

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    Découvrez des saveurs plus intenses

    Haute température permanente pour saisir les saveurs des aliments

    • 2 300 W
    • Plaque striée/lisse
    • Plaque haute température
    • 300 x 370 mm
    La plaque haute température saisit toutes les saveurs

    La plaque haute température saisit toutes les saveurs

    La haute température de la plaque électrique Philips permet de conserver les sucs et les saveurs des aliments. Au moment où il entre en contact avec la surface de cuisson, l'aliment commence à griller et dorer. Il se forme alors autour de celui-ci une enveloppe savoureuse qui préserve le goût originel et les vitamines.

    Des modes de cuisson variés grâce à la plaque gril et plancha

    Des modes de cuisson variés grâce à la plaque gril et plancha

    Cuisinez selon vos goûts, grâce à une plaque polyvalente permettant de choisir une surface striée ou une surface lisse. La surface lisse convient pour saisir à feu vif ou griller de petits morceaux d'aliments. La surface striée confère aux aliments un aspect irrésistible de cuisson à la flamme.

    Thermostat réglable pour une cuisson parfaite de tous types d'aliments

    Thermostat réglable pour une cuisson parfaite de tous types d'aliments

    Thermostat réglable pour une cuisson parfaite.

    Rangement vertical facile

    Rangement vertical facile

    Rangement vertical facile ; rangement pratique du cordon électrique et du plateau.

    Spatule

    Spatule

    Spatule permettant de manipuler les aliments durant leur cuisson.

    Éléments compatibles lave-vaisselle

    Éléments compatibles lave-vaisselle

    Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage plus facile.

    Écoulement des graisses

    Écoulement des graisses

    L'excédent de graisse s'écoule dans le bac amovible.

    Montée en température rapide et maintien à une température constante

    La grande puissance de l'appareil permet une montée en température rapide pour atteindre en quelques minutes la température de cuisson. La grille reste chaude au contact des aliments car l'appareil maintient instantanément la température appropriée.

    Surface de cuisson anti-adhésive

    La surface anti-adhésive empêche les résidus d'aliments d'adhérer.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      2 000-2 300  W
      Longueur du cordon
      0,8  m
      Fréquence
      50/60  Hz

    • Poids et dimensions

      Poids de l'appareil
      4.0  kg
      Dimensions du produit (l x H x P)
      515,9 x 73 x 312  mm
      Dimensions des plaques de gril
      300 x 370  mm

    • Caractéristiques générales

      Range-cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Poignées thermiquement isolées
      Oui
      Voyant de température
      Oui
      Rangement du bac à graisse
      Oui
      Bouton marche/arrêt intégré
      Oui

    • Design et finition

      Couleur(s)
      Métal/noir
      Matériaux
      Corps acier / plaque aluminium / éléments en plastique

    Badge-D2C

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