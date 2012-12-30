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Découvrez des saveurs plus intenses
Ce puissant gril de table Philips possède une plaque haute température qui préserve les saveurs et le moelleux des aliments. Chaud en quelques minutes, il possède une plaque ultra épaisse dont la température reste constante en toutes circonstances, tandis que la surface finement striée permet de préparer de nombreuses recettes gourmandes.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La haute température de la plaque électrique Philips permet de conserver les sucs et les saveurs des aliments. Au moment où il entre en contact avec la surface de cuisson, l'aliment commence à griller et dorer. Il se forme alors autour de celui-ci une enveloppe savoureuse qui préserve le goût originel et les vitamines.
Cuisinez selon vos goûts, grâce à une plaque polyvalente permettant de choisir une surface striée ou une surface lisse. La surface lisse convient pour saisir à feu vif ou griller de petits morceaux d'aliments. La surface striée confère aux aliments un aspect irrésistible de cuisson à la flamme.
Thermostat réglable pour une cuisson parfaite.
Rangement vertical facile ; rangement pratique du cordon électrique et du plateau.
Spatule permettant de manipuler les aliments durant leur cuisson.
Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage plus facile.
L'excédent de graisse s'écoule dans le bac amovible.
La grande puissance de l'appareil permet une montée en température rapide pour atteindre en quelques minutes la température de cuisson. La grille reste chaude au contact des aliments car l'appareil maintient instantanément la température appropriée.
La surface anti-adhésive empêche les résidus d'aliments d'adhérer.
Caractéristiques techniques
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Design et finition
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