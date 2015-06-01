Plusieurs positions : gril de table, gril contact et four

Le gril peut être utilisé avec le couvercle en position fermée, ouverte ou gratin, ce qui vous permet de préparer de nombreux plats. 1. La position fermée convient parfaitement pour griller viandes, poissons, légumes ou sandwiches, car elle préserve toute la saveur des aliments. 2. La position ouverte transforme le gril en mini-barbecue, parfait pour les barbecues à table, la cuisine plaisir ou pour réchauffer des aliments. 3. La position gratin est idéale pour faire fondre du fromage sur des toasts ou des légumes, comme des tomates ou des courgettes.