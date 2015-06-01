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    Gril

    HD4407/20

    Découvrez des saveurs plus intenses

    Les plaques haute température du gril Philips préservent les saveurs des aliments. Chaudes en quelques minutes, elles conservent une température constante pour des résultats toujours parfaits. Elles sont utilisables en position inclinée et horizontale pour varier les plaisirs culinaires.

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    Gril

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    Découvrez des saveurs plus intenses

    Préservez toutes les saveurs grâce aux plaques haute température

    • 2 000 W
    • Plaque striée
    • 3 positions gril
    Plaques haute température pour préserver toute la saveur

    Plaques haute température pour préserver toute la saveur

    La température élevée des plaques scelle les sucs et les saveurs à l'intérieur des aliments. Au moment où il entre en contact avec les surfaces du gril, l'aliment commence à griller et à dorer. Il se forme alors autour de celui-ci une délicieuse enveloppe qui conserve toute la richesse et la saveur à l'intérieur.

    Thermostat réglable pour une cuisson parfaite de tous types d'aliments

    Thermostat réglable pour une cuisson parfaite de tous types d'aliments

    Large plage de températures (70 °C à 230 °C) pour choisir celle adaptée à chaque ingrédient et obtenir un résultat parfait, à chaque fois

    Rangement vertical facile

    Rangement vertical facile

    Rangement vertical facile ; rangement pratique du cordon et du bac.

    Pièces compatibles lave-vaisselle

    Pièces compatibles lave-vaisselle

    Pièces compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage simplifié.

    Plusieurs positions : gril de table, gril contact et four

    Plusieurs positions : gril de table, gril contact et four

    Le gril peut être utilisé avec le couvercle en position fermée, ouverte ou gratin, ce qui vous permet de préparer de nombreux plats. 1. La position fermée convient parfaitement pour griller viandes, poissons, légumes ou sandwiches, car elle préserve toute la saveur des aliments. 2. La position ouverte transforme le gril en mini-barbecue, parfait pour les barbecues à table, la cuisine plaisir ou pour réchauffer des aliments. 3. La position gratin est idéale pour faire fondre du fromage sur des toasts ou des légumes, comme des tomates ou des courgettes.

    Plaques inclinées facilitant l'écoulement des graisses pour une cuisson saine

    Plaques inclinées facilitant l'écoulement des graisses pour une cuisson saine

    La position inclinée permet à l'excédent de graisse de s'écouler dans le bac à graisse, une solution idéale et saine pour les aliments trop gras.

    Position gril contact

    Position gril contact pour préparer rapidement un en-cas sain.

    Surface de cuisson anti-adhésive

    La surface anti-adhésive empêche les résidus d'aliments de coller.

    Position four

    Position four pour cuire le poisson, les légumes et les pizzas.

    Position gril de table

    Position gril de table pour une double surface de cuisson.

    Montée en température rapide et maintien à une température constante

    La grande puissance de l'appareil permet une montée en température rapide pour atteindre en quelques minutes la température de cuisson. La surface du gril reste chaude au contact des aliments car l'appareil maintient instantanément la température appropriée.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      2 000  W
      Longueur du cordon
      0,8  m
      Fréquence
      50/60  Hz

    • Poids et dimensions

      Poids de l'appareil
      3,9  kg
      Dimensions du produit (l x H x P)
      405 x 280 x 315  mm
      Dimensions des plaques de gril
      319 x 223  mm

    • Caractéristiques générales

      Range-cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Poignées thermiquement isolées
      Oui
      Voyant de température
      Oui
      Rangement du bac à graisse
      Oui
      Bouton marche/arrêt intégré
      Oui

    • Design et finition

      Couleur(s)
      Noir et acier
      Matériaux
      Corps acier / plaques aluminium / éléments en plastique

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