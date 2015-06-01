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Découvrez des saveurs plus intenses
Les plaques haute température du gril Philips préservent les saveurs des aliments. Chaudes en quelques minutes, elles conservent une température constante pour des résultats toujours parfaits. Elles sont utilisables en position inclinée et horizontale pour varier les plaisirs culinaires.Voir tous les avantages
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La température élevée des plaques scelle les sucs et les saveurs à l'intérieur des aliments. Au moment où il entre en contact avec les surfaces du gril, l'aliment commence à griller et à dorer. Il se forme alors autour de celui-ci une délicieuse enveloppe qui conserve toute la richesse et la saveur à l'intérieur.
Large plage de températures (70 °C à 230 °C) pour choisir celle adaptée à chaque ingrédient et obtenir un résultat parfait, à chaque fois
Rangement vertical facile ; rangement pratique du cordon et du bac.
Pièces compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage simplifié.
Le gril peut être utilisé avec le couvercle en position fermée, ouverte ou gratin, ce qui vous permet de préparer de nombreux plats. 1. La position fermée convient parfaitement pour griller viandes, poissons, légumes ou sandwiches, car elle préserve toute la saveur des aliments. 2. La position ouverte transforme le gril en mini-barbecue, parfait pour les barbecues à table, la cuisine plaisir ou pour réchauffer des aliments. 3. La position gratin est idéale pour faire fondre du fromage sur des toasts ou des légumes, comme des tomates ou des courgettes.
La position inclinée permet à l'excédent de graisse de s'écouler dans le bac à graisse, une solution idéale et saine pour les aliments trop gras.
Position gril contact pour préparer rapidement un en-cas sain.
La surface anti-adhésive empêche les résidus d'aliments de coller.
Position four pour cuire le poisson, les légumes et les pizzas.
Position gril de table pour une double surface de cuisson.
La grande puissance de l'appareil permet une montée en température rapide pour atteindre en quelques minutes la température de cuisson. La surface du gril reste chaude au contact des aliments car l'appareil maintient instantanément la température appropriée.
Caractéristiques techniques
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Design et finition
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