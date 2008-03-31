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Arrêté
HD2686/90
Adaptez-la exactement à votre goût.
Grâce à ses fentes ultra-longues et ultra-larges, ce grille-pain HD2686/90 vous permet d'obtenir un pain grillé à votre goût. Les huit niveaux numériques de dorage laissent toute latitude pour obtenir du pain grillé et croustillant, comme vous l'aimez.
2 fentes
électronique, triple fonction
Noir
Fente ultra longue
Fentes ultralongues pouvant accueillir tout type de pain.
Fente(s) extralarge(s) et extralongues(s) adaptée(s) à tout type de pain.
Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses.