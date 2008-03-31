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Arrêté

Pure Essentials CollectionGrille-pain

HD2686/90

Adaptez-la exactement à votre goût.

Grâce à ses fentes ultra-longues et ultra-larges, ce grille-pain HD2686/90 vous permet d'obtenir un pain grillé à votre goût. Les huit niveaux numériques de dorage laissent toute latitude pour obtenir du pain grillé et croustillant, comme vous l'aimez.

Voir tous les avantages

Grille-pain pour différents types de pain

Adaptez-la exactement à votre goût.

  • 2 fentes

  • électronique, triple fonction

  • Noir

  • Fente ultra longue

Fentes ultralongues pouvant accueillir tout type de pain

Fentes ultralongues pouvant accueillir tout type de pain.

Fente(s) extralarge(s) et extralongue(s) adaptée(s) à tout type de pain

Fente(s) extralarge(s) et extralongues(s) adaptée(s) à tout type de pain.

Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses

Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses

Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses.

Spécificités Techniques

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