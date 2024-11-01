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    Viva Collection Grille-pain

    HD2630/20

    Savourez un pain parfaitement grillé

    Grille-pain Philips HD2630/20 à fentes larges et profondes avec système de centrage pour du pain doré à souhait, quelle que soit l'épaisseur des tranches. Doté d'une grille réchauffe-viennoiseries et d'un ramasse-miettes coulissant, ce grille-pain intègre également des fonctions de réchauffage et de décongélation.

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    Viva Collection Grille-pain

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    Savourez un pain parfaitement grillé

    Grille-pain pour un pain parfaitement doré

    • 2 fentes
    • Triple fonction
    • Noir/argent
    • Fente ultra large, réchauffe-vien.
    Arrêt automatique si une tranche de pain se coince

    Arrêt automatique si une tranche de pain se coince

    Le grille-pain s'arrête automatiquement si une tranche de pain se coince dans l'appareil.

    Réchauffe-viennoiseries pour réchauffer petits pains et croissants

    Réchauffe-viennoiseries pour réchauffer petits pains et croissants

    Réchauffe-viennoiseries pour réchauffer petits pains et croissants.

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher.

    Décongelez et réchauffez vos toasts en une seule fois

    Décongelez et réchauffez vos toasts en une seule fois

    Le bouton de décongélation de votre grille-pain vous permet de décongeler et de griller vos toasts en une seule fois. De plus, le bouton de réchauffage permet de réchauffer du pain froid ou de dorer davantage du pain déjà grillé.

    Fentes ultralarges pouvant accueillir des tranches de pain fines ou épaisses

    Fentes ultralarges pouvant accueillir des tranches de pain fines ou épaisses

    Grille-pain Philips à fentes ultra-larges pouvant accueillir des tranches de pain fines ou épaisses.

    Fonction surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque

    Fonction surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque

    Fonction surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque.

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.

    Fentes à centrage automatique et largeur variable pour un dorage uniforme

    Fentes à centrage automatique et largeur variable pour un dorage uniforme

    Avec ce grille-pain Philips aux fentes à centrage automatique, vous pouvez insérer des tranches fines ou épaisses : elles seront toujours centrées pour un dorage uniforme.

    Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Matériaux
      Boîtier en plastique (PP/PC/ABS), couvercle chromé
      Couleur(s)
      Noir/argenté

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      850-1 000  W
      Longueur du cordon
      0,85  m

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Arrêt automatique
      Oui

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