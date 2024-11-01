HD2630/20
Savourez un pain parfaitement grillé
Grille-pain Philips HD2630/20 à fentes larges et profondes avec système de centrage pour du pain doré à souhait, quelle que soit l'épaisseur des tranches. Doté d'une grille réchauffe-viennoiseries et d'un ramasse-miettes coulissant, ce grille-pain intègre également des fonctions de réchauffage et de décongélation.
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le grille-pain s'arrête automatiquement si une tranche de pain se coince dans l'appareil.
Réchauffe-viennoiseries pour réchauffer petits pains et croissants.
Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher.
Le bouton de décongélation de votre grille-pain vous permet de décongeler et de griller vos toasts en une seule fois. De plus, le bouton de réchauffage permet de réchauffer du pain froid ou de dorer davantage du pain déjà grillé.
Grille-pain Philips à fentes ultra-larges pouvant accueillir des tranches de pain fines ou épaisses.
Fonction surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque.
Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.
Avec ce grille-pain Philips aux fentes à centrage automatique, vous pouvez insérer des tranches fines ou épaisses : elles seront toujours centrées pour un dorage uniforme.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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