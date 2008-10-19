HD2628/22
Un pain parfaitement grillé
Grille-pain doté de fentes à largeur variable, pour des tranches fines ou épaisses dorées à souhait. Très pratique grâce à sa fonction de décongélation et réchauffe viennoiserie. Tranquillité assurée grâce à ses parois froides, sa fonction de surélevage et son bouton d'annulation.Voir tous les avantages
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Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.
Fonction de surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque.
Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses.
Fente(s) extralarge(s) et extralongues(s) adaptée(s) à tout type de pain.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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