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  • Un pain parfaitement grillé Un pain parfaitement grillé Un pain parfaitement grillé

    Grille-pain

    HD2628/22

    Un pain parfaitement grillé

    Grille-pain doté de fentes à largeur variable, pour des tranches fines ou épaisses dorées à souhait. Très pratique grâce à sa fonction de décongélation et réchauffe viennoiserie. Tranquillité assurée grâce à ses parois froides, sa fonction de surélevage et son bouton d'annulation.

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    Grille-pain

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    Un pain parfaitement grillé

    Tranches fines ou épaisses, toujours dorées à souhait

    • 950 W
    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.

    Fonction de surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque

    Fonction de surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque

    Fonction de surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque.

    Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses

    Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses

    Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses.

    La fonction réchauffe réchauffe ou dore davantage le pain grillé.

    La fonction réchauffe réchauffe ou dore davantage le pain grillé.

    Fente(s) extralarge(s) et extralongue(s) adaptée(s) à tout type de pain

    Fente(s) extralarge(s) et extralongues(s) adaptée(s) à tout type de pain.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Dimensions du produit (L x I x H)
      19,1 x 27,1 x 16,2  cm
      Couleur(s)
      Noir et métal

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240 V  V
      Longueur du cordon
      0,85 m  cm
      Puissance
      950 W  W
      Fréquence
      50/60  Hz

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Arrêt automatique
      Oui
      Plusieurs positions pour griller
      7

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