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    Grille-pain

    HD2628/20

    Savourez un pain parfaitement grillé

    Grille-pain Philips doté de fentes à largeur variable, pour des tranches fines ou épaisses dorées à souhait. Très pratique grâce à ses fonctions réchauffage et décongélation. Tranquillité assurée grâce à ses parois froides, sa fonction surélevage et son bouton éjection.

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    Grille-pain

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    Savourez un pain parfaitement grillé

    Grille-pain pour un pain parfaitement doré

    • Métal, 2 fentes
    • Double fonction
    • Métal brossé
    • Fente large
    Thermostat réglable

    Thermostat réglable

    Réglez le thermostat selon vos préférences et obtenez des toasts dorés à souhait.

    Arrêt automatique si une tranche de pain se coince

    Arrêt automatique si une tranche de pain se coince

    Le grille-pain s'arrête automatiquement si une tranche de pain se coince dans l'appareil.

    Décongelez et réchauffez vos toasts en une seule fois

    Décongelez et réchauffez vos toasts en une seule fois

    Le bouton de décongélation de votre grille-pain vous permet de décongeler et de griller vos toasts en une seule fois. De plus, le bouton de réchauffage permet de réchauffer du pain froid ou de dorer davantage du pain déjà grillé.

    Fonction surélevage pour un retrait des petites tranches en toute sécurité

    Fonction surélevage pour un retrait des petites tranches en toute sécurité

    Cette fonction vous permet de surélever davantage les tranches les plus petites pour les retirer en toute sécurité.

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.

    Fentes à centrage automatique et largeur variable pour un dorage uniforme

    Fentes à centrage automatique et largeur variable pour un dorage uniforme

    Avec ce grille-pain Philips aux fentes à centrage automatique, vous pouvez insérer des tranches fines ou épaisses : elles seront toujours centrées pour un dorage uniforme.

    Bouton d'éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Bouton d'éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Dimensions du produit (L x I x H)
      19,1 x 27,1 x 16,2  cm
      Couleur(s)
      Noir et métal

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240 V  V
      Longueur du cordon
      0,85 m  cm
      Puissance
      950 W  W
      Fréquence
      50/60  Hz

    • Caractéristiques générales

      Range-cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Arrêt automatique
      Oui
      Plusieurs positions pour griller
      7

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