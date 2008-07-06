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Savourez un pain parfaitement grillé
Grille-pain Philips doté de fentes à largeur variable, pour des tranches fines ou épaisses dorées à souhait. Très pratique grâce à ses fonctions réchauffage et décongélation. Tranquillité assurée grâce à ses parois froides, sa fonction surélevage et son bouton éjection.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Réglez le thermostat selon vos préférences et obtenez des toasts dorés à souhait.
Le grille-pain s'arrête automatiquement si une tranche de pain se coince dans l'appareil.
Le bouton de décongélation de votre grille-pain vous permet de décongeler et de griller vos toasts en une seule fois. De plus, le bouton de réchauffage permet de réchauffer du pain froid ou de dorer davantage du pain déjà grillé.
Cette fonction vous permet de surélever davantage les tranches les plus petites pour les retirer en toute sécurité.
Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.
Avec ce grille-pain Philips aux fentes à centrage automatique, vous pouvez insérer des tranches fines ou épaisses : elles seront toujours centrées pour un dorage uniforme.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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