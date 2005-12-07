HD2626/20
Savourez un pain parfaitement grillé
Grille-pain doté de fentes à largeur variable et d'un bouton de thermostat pour des toasts dorés à souhait. Grille uniformément vos tranches de pain, qu'elles soient épaisses ou fines. Très pratique grâce à sa fonction de décongélation et de réchauffe viennoiseries. Tranquillité assurée grâce à sa fonction de surélevage et à ses parois froides.Voir tous les avantages
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Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses.
Bouton éjection pour interrompre le brunissage à tout moment.
Les parois du grille-pain restent toujours froides au toucher.
Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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