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  • Savourez un pain parfaitement grillé Savourez un pain parfaitement grillé Savourez un pain parfaitement grillé

    Grille-pain

    HD2626/20

    Savourez un pain parfaitement grillé

    Grille-pain doté de fentes à largeur variable et d'un bouton de thermostat pour des toasts dorés à souhait. Grille uniformément vos tranches de pain, qu'elles soient épaisses ou fines. Très pratique grâce à sa fonction de décongélation et de réchauffe viennoiseries. Tranquillité assurée grâce à sa fonction de surélevage et à ses parois froides.

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    Grille-pain

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    Savourez un pain parfaitement grillé

    Tranches fines ou épaisses, toujours dorées à souhait

    • 2 fentes
    • Triple fonction
    • Métal brossé
    Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses

    Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses

    Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses.

    Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Bouton éjection pour interrompre le brunissage à tout moment.

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

    Les parois du grille-pain restent toujours froides au toucher.

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.

    Fonction surélevage pour un retrait facile des petites tranches de pain

    Fonction surélevage pour un retrait facile des petites tranches de pain

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Couleur(s)
      Noir / Métal brossé

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      1 000  W
      Longueur du cordon
      0,85  m
      Fréquence
      50-60  Hz
      Dimensions de la fente (L x I x H)
      136 x 32 x 131  mm

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Arrêt automatique
      Oui

    Badge-D2C

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