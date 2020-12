Savourez un pain parfaitement grillé

Grille-pain doté de fentes à largeur variable et d'un bouton de thermostat pour des toasts dorés à souhait. Grille uniformément vos tranches de pain, qu'elles soient épaisses ou fines. Très pratique grâce à sa fonction de décongélation et de réchauffe viennoiseries. Tranquillité assurée grâce à sa fonction de surélevage et à ses parois froides. Voir tous les avantages