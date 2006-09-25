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  • Des toasts à la perfection
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Arrêté

Aluminium CollectionGrille-pain

HD2618/00

Des toasts à la perfection

Avec sa puissance de 1 200 W alliée à ses lignes élégantes et épurées, ce grille-pain est étonnamment rapide. Grâce à la maîtrise apportée par la commande numérique, le pain est grillé comme vous l'aimez, croustillant et doré à souhait.

Voir tous les avantages

Commande numérique pour des toasts délicieux !

Des toasts à la perfection

  • Fente longue

  • 4 fonctions, écran LCD numérique

Écran LCD avec compte à rebours numérique

Écran LCD avec compte à rebours numérique

Écran LCD avec compte à rebours numérique.

Brunissage d'un seul côté

Brunissage d'un seul côté

Brunissage d'un seul côté pour les bagels et les baguettes.

Boîtier en aluminium anodisé

Boîtier en aluminium anodisé

Fabriqué en aluminium anodisé pour une utilisation optimale : résistant à la corrosion, aux rayures et aux traces de doigts.

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