Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HD2618/00
Des toasts à la perfection
Avec sa puissance de 1 200 W alliée à ses lignes élégantes et épurées, ce grille-pain est étonnamment rapide. Grâce à la maîtrise apportée par la commande numérique, le pain est grillé comme vous l'aimez, croustillant et doré à souhait.
Fente longue
4 fonctions, écran LCD numérique
Écran LCD avec compte à rebours numérique.
Brunissage d'un seul côté pour les bagels et les baguettes.
Fabriqué en aluminium anodisé pour une utilisation optimale : résistant à la corrosion, aux rayures et aux traces de doigts.