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    Grille-pain

    HD2611/55

    Un pain parfaitement grillé

    Grille-pain à fente ultralarge (largeur variable), pour des tranches fines ou épaisses dorées à souhait. Doté d'une grille chauffante pour réchauffer des petits pains et d'un ramasse-miettes coulissant. Tranquillité assurée grâce à ses parois froides, sa fonction de surélevage et son bouton d'annulation.

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    Grille-pain

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    Un pain parfaitement grillé

    Tranches fines ou épaisses, toujours dorées à souhait

    • Fente longue
    • Commande par bouton
    • Blanc/Orange
    • Fente XL, réch.-vien., parois froides
    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher.

    Fonction de surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque

    Fonction de surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque

    Fonction de surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque.

    Bouton d'éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Bouton d'éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Matériaux
      Boîtier en plastique (PP/PC/ABS), dessus chromé
      Couleur(s)
      Blanc/Orange

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Longueur du cordon
      0,9  cm
      Puissance
      1 200  W
      Fréquence
      50/60 Hz  Hz
      Dimensions de la fente (L x I x H)
      260 x 40 x 130  mm

    • Caractéristiques générales

      Arrêt automatique
      Oui

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