HD2611/55
Un pain parfaitement grillé
Grille-pain à fente ultralarge (largeur variable), pour des tranches fines ou épaisses dorées à souhait. Doté d'une grille chauffante pour réchauffer des petits pains et d'un ramasse-miettes coulissant. Tranquillité assurée grâce à ses parois froides, sa fonction de surélevage et son bouton d'annulation.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher.
Fonction de surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.