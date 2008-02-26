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  • Un pain parfaitement grillé Un pain parfaitement grillé Un pain parfaitement grillé

    Grille-pain

    HD2611/35

    Un pain parfaitement grillé

    Grille-pain à fente large (largeur variable), pour des tranches fines ou épaisses dorées à souhait. Doté d'une grille réchauffe-viennoiseries et d'un ramasse-miettes coulissant. Tranquillité assurée grâce à ses parois froides, sa fonction surélevage et son bouton éjection.

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    Grille-pain

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    Un pain parfaitement grillé

    Grille-pain pour un pain parfaitement doré

    • Fente longue
    • Triple fonction
    • Lilas
    • Fente XL, réch.-vien., parois froides
    Fente ultralarge pour accueillir le pain

    Fente ultralarge pour accueillir le pain

    Fente ultralarge pouvant accueillir des tranches de pain fines ou épaisses

    Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses

    Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses

    Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses.

    Accessoire réchauffe-viennoiseries pour réchauffer petits pains et croissants

    Accessoire réchauffe-viennoiseries pour réchauffer petits pains et croissants

    Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains et croissants.

    Ramasse-miettes profond amovible pour un nettoyage facile

    Ramasse-miettes profond amovible pour un nettoyage facile

    Ramasse-miettes profond amovible pour un nettoyage facile.

    Réchauffe le pain grillé, grille le pain congelé et chauffe les petits pains

    Réchauffe le pain grillé, grille le pain congelé et chauffe les petits pains

    Réchauffe le pain grillé, grille le pain congelé et réchauffe les petits pains.

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher.

    Fonction surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque

    Fonction surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque

    Fonction surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque.

    Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques du design

      Matériaux
      Boîtier en plastique (PP/PC/ABS), couvercle chromé
      Couleur(s)
      Lilas

    • Spécificités techniques

      Alimentation
      1 200  W
      Tension
      220-240  V
      Longueur du cordon
      0,9  cm
      Fréquence
      50/60 Hz  Hz
      Dimension des fentes (L x l x H)
      260 x 40 x 130  mm

    • Caractéristiques générales

      Range-cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui
      Arrêt automatique
      Oui

    Badge-D2C

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