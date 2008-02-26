HD2611/35
Un pain parfaitement grillé
Grille-pain à fente large (largeur variable), pour des tranches fines ou épaisses dorées à souhait. Doté d'une grille réchauffe-viennoiseries et d'un ramasse-miettes coulissant. Tranquillité assurée grâce à ses parois froides, sa fonction surélevage et son bouton éjection.Voir tous les avantages
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Fente ultralarge pouvant accueillir des tranches de pain fines ou épaisses
Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses.
Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains et croissants.
Ramasse-miettes profond amovible pour un nettoyage facile.
Réchauffe le pain grillé, grille le pain congelé et réchauffe les petits pains.
Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher.
Fonction surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque.
Caractéristiques du design
Spécificités techniques
Caractéristiques générales
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