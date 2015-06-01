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  • Du pain uniformément grillé tous les jours Du pain uniformément grillé tous les jours Du pain uniformément grillé tous les jours

    Collection Daily Grille-pain

    HD2595/00

    Du pain uniformément grillé tous les jours

    Profitez de délicieux toasts à tout moment avec ce grille-pain compact. Il est doté de deux larges fentes pouvant accueillir toutes sortes de pains, d'un bouton de contrôle du thermostat pour griller votre pain comme bon vous semble, et d'un tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile.

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    Collection Daily Grille-pain

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    Du pain uniformément grillé tous les jours

    Design compact à 2 fentes, avec fonction réchauffage

    • 2 fentes
    • Compact
    • Blanc et beige
    • Fonction réchauffage
    2 fentes larges pour griller des tranches de pain

    2 fentes larges pour griller des tranches de pain

    2 fentes larges pour griller des tranches de pain fines ou épaisses.

    4 fonctions en 1 (réchauffage/décongélation/annulation/7 niveaux de dorage)

    4 fonctions en 1 (réchauffage/décongélation/annulation/7 niveaux de dorage)

    4 fonctions en 1 (réchauffage/décongélation/annulation/7 niveaux de dorage).

    Fonction réchauffage pour du pain chaud en quelques secondes

    Fonction réchauffage pour du pain chaud en quelques secondes

    Fonction réchauffage pour du pain chaud en quelques secondes.

    Fonction décongélation pour griller du pain congelé

    Fonction décongélation pour griller du pain congelé

    Fonction décongélation pour griller du pain congelé.

    7 niveaux de dorage, pour un pain grillé comme vous l'aimez

    7 niveaux de dorage, pour un pain grillé comme vous l'aimez

    7 niveaux de dorage, pour un pain grillé comme vous l'aimez.

    Fonction annulation : arrêtez à n'importe quel moment

    Fonction annulation : arrêtez à n'importe quel moment

    Fonction annulation : arrêtez à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton arrêt.

    Fonction surélevage pour un retrait facile des petites tranches de pain

    Fonction surélevage pour un retrait facile des petites tranches de pain

    Fonction surélévation pour un retrait facile des petites tranches de pain.

    Parois froides : frais à l'extérieur, grillé à l'intérieur

    Parois froides : frais à l'extérieur, grillé à l'intérieur

    Parois froides : frais à l'extérieur, grillé à l'intérieur

    Ramasse-miettes coulissant facilitant le nettoyage

    Ramasse-miettes coulissant facilitant le nettoyage.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Matériaux
      Boîtier en plastique (PP/PC/ABS), couvercle chromé
      Couleur(s)
      Blanc

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      800  W
      Longueur du cordon
      0,85  m
      Fréquence
      50/60  Hz

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon intégré
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui

    Badge-D2C

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