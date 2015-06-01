HD2595/00
Du pain uniformément grillé tous les jours
Profitez de délicieux toasts à tout moment avec ce grille-pain compact. Il est doté de deux larges fentes pouvant accueillir toutes sortes de pains, d'un bouton de contrôle du thermostat pour griller votre pain comme bon vous semble, et d'un tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
2 fentes larges pour griller des tranches de pain fines ou épaisses.
4 fonctions en 1 (réchauffage/décongélation/annulation/7 niveaux de dorage).
Fonction réchauffage pour du pain chaud en quelques secondes.
Fonction décongélation pour griller du pain congelé.
7 niveaux de dorage, pour un pain grillé comme vous l'aimez.
Fonction annulation : arrêtez à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton arrêt.
Fonction surélévation pour un retrait facile des petites tranches de pain.
Parois froides : frais à l'extérieur, grillé à l'intérieur
Ramasse-miettes coulissant facilitant le nettoyage.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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