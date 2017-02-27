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Du pain croustillant et doré tous les jours
Ce grille-pain compact offre 8 réglages et 2 grandes fentes à largeur variable, pour un dorage parfait, quel que soit le type de pain utilisé. Le réchauffe-viennoiseries intégré vous permet de réchauffer vos petits pains, pâtisseries et brioches facilement.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Les 8 réglages vous permettent de griller différents types de pain sans risquer de les brûler. Sélectionnez le niveau de dorage de votre choix, pour du pain grillé comme vous l'aimez.
2 grandes fentes à largeur variable pour différentes tailles de pain. Le système de centrage automatique du pain permet un dorage uniforme sur les deux faces.
Accessoire réchauffe-viennoiseries intégré pour réchauffer petits pains, pâtisseries et brioches facilement.
La fonction réchauffage réchauffe le pain grillé en quelques secondes, tandis que la fonction décongélation grille directement le pain congelé.
Arrêtez à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton arrêt.
Facile à nettoyer grâce au ramasse-miettes amovible.
Fonction surélévation pour un retrait facile des petites tranches de pain.
L'arrêt automatique protège le produit contre les courts-circuits.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Pays d'origine
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