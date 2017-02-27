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  • Du pain croustillant et doré tous les jours Du pain croustillant et doré tous les jours Du pain croustillant et doré tous les jours

    Collection Daily Grille-pain – 2 tranches, fente large, noir

    HD2581/91

    Du pain croustillant et doré tous les jours

    Ce grille-pain compact offre 8 réglages et 2 grandes fentes à largeur variable, pour un dorage parfait, quel que soit le type de pain utilisé. Le réchauffe-viennoiseries intégré vous permet de réchauffer vos petits pains, pâtisseries et brioches facilement.

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    Collection Daily Grille-pain – 2 tranches, fente large, noir

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    Du pain croustillant et doré tous les jours

    Avec 8 réglages et accessoire réchauffe-viennoiseries intégré

    • 8 réglages
    • Access. réchauffe-viennoiseries intégré
    • Design compact
    8 niveaux de dorage, pour un pain grillé comme vous l'aimez

    8 niveaux de dorage, pour un pain grillé comme vous l'aimez

    Les 8 réglages vous permettent de griller différents types de pain sans risquer de les brûler. Sélectionnez le niveau de dorage de votre choix, pour du pain grillé comme vous l'aimez.

    2 grandes fentes à largeur variable pour différentes tailles de pain

    2 grandes fentes à largeur variable pour différentes tailles de pain

    2 grandes fentes à largeur variable pour différentes tailles de pain. Le système de centrage automatique du pain permet un dorage uniforme sur les deux faces.

    Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains, pâtisseries et brioches

    Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains, pâtisseries et brioches

    Accessoire réchauffe-viennoiseries intégré pour réchauffer petits pains, pâtisseries et brioches facilement.

    Réchauffer et décongeler à la fois

    Réchauffer et décongeler à la fois

    La fonction réchauffage réchauffe le pain grillé en quelques secondes, tandis que la fonction décongélation grille directement le pain congelé.

    Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Arrêtez à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton arrêt.

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Facile à nettoyer grâce au ramasse-miettes amovible.

    Surélévation pour un retrait des petites tranches en toute sécurité

    Surélévation pour un retrait des petites tranches en toute sécurité

    Fonction surélévation pour un retrait facile des petites tranches de pain.

    Arrêt automatique

    Arrêt automatique

    L'arrêt automatique protège le produit contre les courts-circuits.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Métal
      Garantie
      2 ans

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      830
      Tension
      230
      Fréquence
      50-60
      Batterie
      Non

    • Fonction de sécurité

      Arrêt automatique
      Oui

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      15,6
      Largeur du produit
      27,5
      Hauteur du produit
      18,8
      Poids du produit
      1,07
      Longueur de l'emballage
      18,4
      Largeur de l'emballage
      30,4
      Hauteur de l'emballage
      21,4
      Poids de l'emballage
      1,44

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    Badge-D2C

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