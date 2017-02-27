HD2581/90
Du pain croustillant et doré tous les jours
Ce grille-pain compact offre 8 réglages et 2 grandes fentes à largeur variable, pour un dorage parfait, quel que soit le type de pain utilisé. Le réchauffe-viennoiseries intégré vous permet de réchauffer vos petits pains, pâtisseries et brioches facilement.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Les 8 niveaux de dorage vous permettent de griller différents types de pains sans risquer de les brûler. Sélectionnez le niveau souhaité, pour un pain grillé à votre convenance.
2 larges fentes adaptables pour des tranches de différentes tailles. Le pain reste centré, pour un dorage uniforme des deux côtés, grâce à la fonction de centrage automatique.
Réchauffe-viennoiseries intégré pour réchauffer petits pains, pâtisseries et brioches.
La fonction de réchauffage ne prend que quelques secondes, tandis que la fonction de décongélation permet de griller directement du pain congelé.
Arrêtez le processus à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton d'arrêt.
Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.
Fonction surélévation pour un retrait facile des petites tranches de pain.
L'arrêt automatique protège le produit contre les courts-circuits.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Pays d'origine
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