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  • Du pain croustillant et doré tous les jours Du pain croustillant et doré tous les jours Du pain croustillant et doré tous les jours

    Collection Daily Grille-pain – 2 tranches, fente large, noir

    HD2581/90

    Du pain croustillant et doré tous les jours

    Ce grille-pain compact offre 8 réglages et 2 grandes fentes à largeur variable, pour un dorage parfait, quel que soit le type de pain utilisé. Le réchauffe-viennoiseries intégré vous permet de réchauffer vos petits pains, pâtisseries et brioches facilement.

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    Collection Daily Grille-pain – 2 tranches, fente large, noir

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    Du pain croustillant et doré tous les jours

    Avec 8 réglages et accessoire réchauffe-viennoiseries intégré

    • 8 réglages
    • Access. réchauffe-viennoiseries intégré
    • Design compact
    8 niveaux de dorage pour un résultat adapté à vos goûts

    8 niveaux de dorage pour un résultat adapté à vos goûts

    Les 8 niveaux de dorage vous permettent de griller différents types de pains sans risquer de les brûler. Sélectionnez le niveau souhaité, pour un pain grillé à votre convenance.

    2 larges fentes adaptables pour des tranches de différentes tailles

    2 larges fentes adaptables pour des tranches de différentes tailles

    2 larges fentes adaptables pour des tranches de différentes tailles. Le pain reste centré, pour un dorage uniforme des deux côtés, grâce à la fonction de centrage automatique.

    Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains, pâtisseries et brioches

    Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains, pâtisseries et brioches

    Réchauffe-viennoiseries intégré pour réchauffer petits pains, pâtisseries et brioches.

    Réchauffez et décongelez en une étape

    Réchauffez et décongelez en une étape

    La fonction de réchauffage ne prend que quelques secondes, tandis que la fonction de décongélation permet de griller directement du pain congelé.

    Bouton d'éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Bouton d'éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Arrêtez le processus à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton d'arrêt.

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.

    Surélevage pour un retrait des petites tranches en toute sécurité

    Surélevage pour un retrait des petites tranches en toute sécurité

    Fonction surélévation pour un retrait facile des petites tranches de pain.

    Arrêt automatique

    Arrêt automatique

    L'arrêt automatique protège le produit contre les courts-circuits.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Plastique
      Type de produit
      Grille-pain
      Pieds antidérapants
      Oui
      Longueur du cordon
      85 cm (longueur exposée)
      Range-cordon
      Oui
      Sans BPA
      Oui
      Garantie
      2 ans
      Nombre d'emplacements
      2

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      830 W
      Tension
      220-240 V
      Fréquence
      50-60 Hz
      Batterie
      Non

    • Fonction de sécurité

      Arrêt automatique
      Oui

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      15,6 cm
      Largeur du produit
      27,5 cm
      Hauteur du produit
      18,8 cm
      Poids du produit
      1 072 g
      Longueur de l'emballage
      18,4 cm
      Largeur de l'emballage
      30,4 cm
      Hauteur de l'emballage
      21,4 cm
      Poids de l'emballage
      387,5 g

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    Badge-D2C

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