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    Daily Collection Grille-pain

    HD2566/70

    Délicieux toasts en toute simplicité

    Profitez de délicieux toasts, avec ce grille-pain Philips métallique compact. Il est doté de deux larges fentes à largeur adaptable pour un résultat uniforme, d'un bouton de contrôle du thermostat pour griller votre pain à votre goût et d'un tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile.

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    Daily Collection Grille-pain

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    Délicieux toasts en toute simplicité

    Grille-pain compact à larges fentes

    • 2 fentes
    • Compact
    • Blanc bleu
    Fentes larges pouvant accueillir tous types de pains et baguettes

    Fentes larges pouvant accueillir tous types de pains et baguettes

    Adapté à tous types de pains et baguettes grâce aux fentes larges.

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

    Les parois du grille-pain restent toujours froides au toucher.

    Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Bouton éjection pour interrompre le brunissage à tout moment.

    Fonction décongélation pour décongeler et dorer vos toasts en une seule fois

    Fonction décongélation pour décongeler et dorer vos toasts en une seule fois

    Fonction surélevage pour un retrait facile des petites tranches de pain

    Fonction surélevage pour un retrait facile des petites tranches de pain

    Grille-pain compact pour gagner de l'espace sur votre plan de travail

    Compact, le grille-pain Philips vous permet de gagner de la place sur votre plan de travail.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Matériaux
      Boîtier en plastique (PP/PC/ABS), dessus chromé
      Couleur(s)
      Blanc/bleu

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      950  W
      Longueur du cordon
      0,8  m
      Fréquence
      50-60  Hz
      Dimensions de la fente (L x I x H)
      130 x 32 x 120  mm

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui

    Badge-D2C

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