Daily Collection Grille-pain
Délicieux toasts en toute simplicité
Profitez de délicieux toasts, avec ce grille-pain Philips métallique compact. Il est doté de deux larges fentes à largeur adaptable pour un résultat uniforme, d'un bouton de contrôle du thermostat pour griller votre pain à votre goût et d'un tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile.
Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Daily Collection Grille-pain
Délicieux toasts en toute simplicité Grille-pain compact à larges fentes 2 fentes Compact Blanc bleu Fentes larges pouvant accueillir tous types de pains et baguettes
Adapté à tous types de pains et baguettes grâce aux fentes larges.
Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile
Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.
Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher
Les parois du grille-pain restent toujours froides au toucher.
Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment
Bouton éjection pour interrompre le brunissage à tout moment.
Fonction décongélation pour décongeler et dorer vos toasts en une seule fois
Fonction surélevage pour un retrait facile des petites tranches de pain Grille-pain compact pour gagner de l'espace sur votre plan de travail
Compact, le grille-pain Philips vous permet de gagner de la place sur votre plan de travail.
Afficher toutes les fonctionnalités Afficher moins de caractéristiques
Afficher toutes les fonctions du produit Afficher moins fonctions du produit Spécificités Techniques
Caractéristiques techniques
Matériaux
Boîtier en plastique (PP/PC/ABS), dessus chromé Couleur(s)
Blanc/bleu
Caractéristiques techniques
Tension
220-240
V Puissance
950
W Longueur du cordon
0,8
m Fréquence
50-60
Hz Dimensions de la fente (L x I x H)
130 x 32 x 120
mm
Caractéristiques générales
Rangement du cordon
Oui Pieds antidérapants
Oui
Voir toutes les spécifications Voir moins de spécifications
Afficher toutes les Spécificités Techniques Afficher moins Spécificités Techniques
Produits récemment consultés
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.