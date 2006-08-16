HD2566/20
Délicieux toasts en toute simplicité
Dégustez de délicieux toasts avec ce grille-pain compact Philips. Il est doté de 2 larges fentes pouvant accueillir toutes sortes de pain, d'un ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile, d'un système de centrage offrant un dorage uniforme, de 7 réglages et d'une fonction décongélation.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Les parois du grille-pain restent toujours froides au toucher.
Bouton éjection pour interrompre le brunissage à tout moment.
Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.
Adapté à tous types de pains et baguettes grâce à sa fente large
Compact, le grille-pain Philips vous permet de gagner de la place sur votre plan de travail.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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