Termes recherchés

  • Délicieux toasts en toute simplicité Délicieux toasts en toute simplicité Délicieux toasts en toute simplicité

    Daily Collection Grille-pain

    HD2566/20

    Délicieux toasts en toute simplicité

    Dégustez de délicieux toasts avec ce grille-pain compact Philips. Il est doté de 2 larges fentes pouvant accueillir toutes sortes de pain, d'un ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile, d'un système de centrage offrant un dorage uniforme, de 7 réglages et d'une fonction décongélation.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Daily Collection Grille-pain

    Produits similaires

    Afficher tous les Grille-pain

    Délicieux toasts en toute simplicité

    Grille-pain métallique compact à larges fentes

    • 2 fentes
    • Compact
    • Noir/argent
    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

    Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

    Les parois du grille-pain restent toujours froides au toucher.

    Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

    Bouton éjection pour interrompre le brunissage à tout moment.

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

    Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.

    Large fente pouvant accueillir tous types de pains et baguettes

    Large fente pouvant accueillir tous types de pains et baguettes

    Adapté à tous types de pains et baguettes grâce à sa fente large

    Grille-pain compact pour gagner de l'espace sur votre plan de travail

    Compact, le grille-pain Philips vous permet de gagner de la place sur votre plan de travail.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Matériaux
      Boîtier en plastique (PP/PC/ABS), dessus chromé
      Couleur(s)
      Noir/argenté

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      950  W
      Longueur du cordon
      0,9  m
      Fréquence
      50-60  Hz
      Dimensions de la fente (L x I x H)
      130 x 32 x 120  mm

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon
      Oui
      Pieds antidérapants
      Oui

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.