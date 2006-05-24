HD1172
Rapidité et efficacité garanties
Ce fer à repasser Philips emblématique vous aide à repasser plus vite.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Ce fer à repasser est doté d'une semelle en aluminium ultra-lisse de haute qualité pour des performances longue durée.
La semelle extrafine permet d'accélérer et de faciliter le repassage entre les boutons et le long des coutures.
Voyant s'éteignant une fois la température de repassage obtenue
La pointe effilée exclusive vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès.
Le sélecteur de température surélevé est facile à utiliser et précis. Vous aurez toujours la température qui convient à votre vêtement.
La pointe fine de la semelle vous permet d'atteindre facilement les zones les plus difficiles : espace entre les boutons, plis et coins.
Vous pouvez enrouler le cordon à l'endroit prévu à cet effet pour faciliter le rangement de l'appareil.
Le cordon robuste de qualité garantit une durée de vie prolongée
Le voyant de température s'allume lorsque le fer chauffe et s'éteint lorsque la semelle a atteint la température sélectionnée.
Ce design a été testé en appliquant des mesures de qualité rigoureuses, afin d'offrir des performances durables
Caractéristiques techniques
Repassage agréable
Élimination des faux plis facilitée
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