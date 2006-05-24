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    Classique Fer à repasser à sec

    HD1172

    Rapidité et efficacité garanties

    Ce fer à repasser Philips emblématique vous aide à repasser plus vite.

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    Classique Fer à repasser à sec

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    Rapidité et efficacité garanties

    Fer à repasser avec semelle conçue pour un repassage rapide

    • Semelle en aluminium
    • Cordon de 1,9 m
    • Repassage à 1 000 W
    • 1 000 W
    Semelle ultra-lisse, pour une glisse optimale sur tous les vêtements

    Semelle ultra-lisse, pour une glisse optimale sur tous les vêtements

    Ce fer à repasser est doté d'une semelle en aluminium ultra-lisse de haute qualité pour des performances longue durée.

    Fente pour boutons accélérant le repassage le long des boutons et des coutures

    Fente pour boutons accélérant le repassage le long des boutons et des coutures

    La semelle extrafine permet d'accélérer et de faciliter le repassage entre les boutons et le long des coutures.

    Témoin de chauffe du fer

    Témoin de chauffe du fer

    Voyant s'éteignant une fois la température de repassage obtenue

    Pointe effilée pour repasser les zones les plus difficiles

    Pointe effilée pour repasser les zones les plus difficiles

    La pointe effilée exclusive vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès.

    Sélecteur de température pratique

    Sélecteur de température pratique

    Le sélecteur de température surélevé est facile à utiliser et précis. Vous aurez toujours la température qui convient à votre vêtement.

    La semelle à pointe fine atteint les zones difficiles

    La semelle à pointe fine atteint les zones difficiles

    La pointe fine de la semelle vous permet d'atteindre facilement les zones les plus difficiles : espace entre les boutons, plis et coins.

    Enrouleur de cordon facilitant le rangement

    Vous pouvez enrouler le cordon à l'endroit prévu à cet effet pour faciliter le rangement de l'appareil.

    Cordon robuste pour une durée de vie prolongée

    Le cordon robuste de qualité garantit une durée de vie prolongée

    Le voyant de température indique lorsque le fer est à la bonne température

    Le voyant de température s'allume lorsque le fer chauffe et s'éteint lorsque la semelle a atteint la température sélectionnée.

    Design testé pour une durabilité maximale

    Ce design a été testé en appliquant des mesures de qualité rigoureuses, afin d'offrir des performances durables

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240

    • Repassage agréable

      Longueur du cordon
      1,9  m

    • Élimination des faux plis facilitée

      Puissance
      1 000  W

    Badge-D2C

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