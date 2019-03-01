HC5630/15
Coupe rapide, régulière et précise.
La tondeuse à cheveux 5000 de Philips aide à réaliser une coupe rapide, régulière et précise. Ses 28 hauteurs de coupe, sa technologie anti-bourrage et son système à double lame permettent d'obtenir rapidement un résultat net et uniforme.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Un résultat uniforme, quelle que soit la densité des cheveux. Activez le mode Turbo pour augmenter la vitesse du moteur et couper facilement les cheveux plus épais ou plus denses.
Idéale pour toutes les longueurs de coupe. La tondeuse Philips est fournie avec 2 sabots réglables et un sabot barbe supplémentaire de 2 mm. Réalisez des coupes précises de 3 à 28 mm par incréments de 1 mm. Utilisez le sabot barbe de 2 mm pour une obtenir une coupe courte ou pour styliser votre barbe, ou retirez le sabot pour une coupe ultra-précise de 0,5 mm.
Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.
La tondeuse à cheveux sans fil vous évite de vous prendre les pieds dans le cordon. Une charge d'une heure procure jusqu'à 90 minutes d'autonomie. Vous pouvez également la laisser branchée pour une coupe ininterrompue.
Entretien rapide, en toute simplicité. Nettoyez facilement votre tondeuse en la rinçant sous l'eau du robinet.
Les tondeuses Philips sont dotées d'une zone de préhension texturée facilitant la manipulation, pour une coupe de cheveux confortable et maîtrisée.
Puissance de coupe facile à entretenir : les lames Philips n'ont jamais besoin d'être lubrifiées.
Un produit de soin masculin conçu pour durer : jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.
Tous nos produits de coiffure* sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie mondiale standard de 2 ans, qui peut être prolongée jusqu'à 5 ans**, et ne nécessitent aucune lubrification.
La touche finale fait toute la différence. Taillez votre barbe de trois jours ou retouchez rapidement votre coupe de cheveux avec le sabot barbe supplémentaire de 2 mm inclus.
Rangez votre tondeuse, les sabots et les accessoires dans la trousse de rangement pratique.
Obtenez le style que vous souhaitez avec une précision optimale. La technologie DualCut de Philips est dotée d'un système à double lame conçu pour rester affûté comme au premier jour et garantir des résultats toujours nets.
Pour une coupe de cheveux impeccable, sans effort. Notre sabot innovant est conçu pour éviter que les cheveux ne restent coincés ou ne s'emmêlent, pour une expérience de coupe fluide du début à la fin.
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