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  • Coupe rapide, régulière et précise. Coupe rapide, régulière et précise. Coupe rapide, régulière et précise.

    Hairclipper series 5000 Tondeuse à cheveux lavable

    HC5630/15

    Coupe rapide, régulière et précise.

    La tondeuse à cheveux 5000 de Philips aide à réaliser une coupe rapide, régulière et précise. Ses 28 hauteurs de coupe, sa technologie anti-bourrage et son système à double lame permettent d'obtenir rapidement un résultat net et uniforme.

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    Hairclipper series 5000 Tondeuse à cheveux lavable

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    Coupe rapide, régulière et précise.

    Précision accrue pour une coupe polyvalente.

    • Anti-bourrage
    • 28 hauteurs de coupe (de 0,5 à 28 mm)
    • 90 min d'autonomie pour 1 h de charge
    • Entièrement lavable
    • Jusqu'à 5 ans de garantie
    Le mode Turbo augmente la puissance, pour une coupe uniforme

    Le mode Turbo augmente la puissance, pour une coupe uniforme

    Un résultat uniforme, quelle que soit la densité des cheveux. Activez le mode Turbo pour augmenter la vitesse du moteur et couper facilement les cheveux plus épais ou plus denses.

    28 hauteurs de coupe avec molette de précision

    28 hauteurs de coupe avec molette de précision

    Idéale pour toutes les longueurs de coupe. La tondeuse Philips est fournie avec 2 sabots réglables et un sabot barbe supplémentaire de 2 mm. Réalisez des coupes précises de 3 à 28 mm par incréments de 1 mm. Utilisez le sabot barbe de 2 mm pour une obtenir une coupe courte ou pour styliser votre barbe, ou retirez le sabot pour une coupe ultra-précise de 0,5 mm.

    Aussi aiguisées qu'au premier jour, sans lubrification

    Aussi aiguisées qu'au premier jour, sans lubrification

    Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.

    Jusqu'à 90 minutes d'autonomie

    Jusqu'à 90 minutes d'autonomie

    La tondeuse à cheveux sans fil vous évite de vous prendre les pieds dans le cordon. Une charge d'une heure procure jusqu'à 90 minutes d'autonomie. Vous pouvez également la laisser branchée pour une coupe ininterrompue.

    Entièrement lavable pour un nettoyage facile

    Entièrement lavable pour un nettoyage facile

    Entretien rapide, en toute simplicité. Nettoyez facilement votre tondeuse en la rinçant sous l'eau du robinet.

    Conception ergonomique et prise en main confortable

    Conception ergonomique et prise en main confortable

    Les tondeuses Philips sont dotées d'une zone de préhension texturée facilitant la manipulation, pour une coupe de cheveux confortable et maîtrisée.

    Lames sans entretien : aucune lubrification requise

    Lames sans entretien : aucune lubrification requise

    Puissance de coupe facile à entretenir : les lames Philips n'ont jamais besoin d'être lubrifiées.

    Jusqu'à 5 ans de garantie mondiale pour protéger votre achat

    Jusqu'à 5 ans de garantie mondiale pour protéger votre achat

    Un produit de soin masculin conçu pour durer : jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.

    Tondeuse à cheveux durable sans lubrification

    Tondeuse à cheveux durable sans lubrification

    Tous nos produits de coiffure* sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie mondiale standard de 2 ans, qui peut être prolongée jusqu'à 5 ans**, et ne nécessitent aucune lubrification.

    Sabot barbe supplémentaire avec embout barbe de 3 jours clipsable

    Sabot barbe supplémentaire avec embout barbe de 3 jours clipsable

    La touche finale fait toute la différence. Taillez votre barbe de trois jours ou retouchez rapidement votre coupe de cheveux avec le sabot barbe supplémentaire de 2 mm inclus.

    Rangement pratique

    Rangement pratique

    Rangez votre tondeuse, les sabots et les accessoires dans la trousse de rangement pratique.

    Précision maximale avec le système DualCut de Philips

    Précision maximale avec le système DualCut de Philips

    Obtenez le style que vous souhaitez avec une précision optimale. La technologie DualCut de Philips est dotée d'un système à double lame conçu pour rester affûté comme au premier jour et garantir des résultats toujours nets.

    Technologie anti-bourrage pour une coupe parfaite en toute simplicité

    Technologie anti-bourrage pour une coupe parfaite en toute simplicité

    Pour une coupe de cheveux impeccable, sans effort. Notre sabot innovant est conçu pour éviter que les cheveux ne restent coincés ou ne s'emmêlent, pour une expérience de coupe fluide du début à la fin.

    Spécificités Techniques

    • Système d'alimentation

      Type de batterie
      Li-ion

    • Accessoires

      Entretien
      Brossette de nettoyage
      Sabot
      • 1 sabot barbe
      • 2 sabots cheveux (coupes longue et courte)
      Rangement
      Trousse souple

    • Entretien

      Jusqu'à 5 ans de garantie
      Oui

    • Système de coupe

      Élément de coupe
      Lames en inox
      Largeur des lames
      41  millimètre
      Nombre de hauteurs de coupe
      28
      Plage des hauteurs de coupe
      De 0,5 à 28  millimètre
      Précision (taille du pas)
      1  millimètre

    • Facile d'utilisation

      Nettoyage
      Entièrement lavable
      Sans entretien
      Aucune lubrification nécessaire
      Fonctionnement
      Utilisation avec ou sans fil

    Badge-D2C

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    • Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.
    • Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.
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