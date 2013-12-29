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Arrêté

Hairclipper series 5000Tondeuse à cheveux

HC5450/83

Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*

La TONDEUSE À CHEVEUX série 5000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant, les lames robustes en titane ainsi que les sabots barbe et cheveux réglables sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise, jour après jour.

Voir tous les avantages

avec technologie DualCut pour une coupe plus rapide et précise

Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*

  • Lames en titane

  • 24 hauteurs de coupe

  • 90 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • 3 sabots barbe et étui

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Coupez tous les types de poils grâce à notre technologie supérieure DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour fonctionner de manière optimale jour après jour, deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une durabilité inégalée.*

Lames ultra-affûtées pour un résultat ultra-net

Lames ultra-affûtées pour un résultat ultra-net

Obtenez une coupe parfaite et sûre grâce aux lames auto-affûtées en acier avec revêtement titane conçues pour des performances durables, jour après jour.

24 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

24 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller simplement l'une des 23 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 1 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.

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