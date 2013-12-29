Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Coupez tous les types de poils grâce à notre technologie supérieure DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour fonctionner de manière optimale jour après jour, deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une durabilité inégalée.*