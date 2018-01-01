HC3530/15
Une coupe de cheveux facile et uniforme
Coupez-vous rapidement et facilement les cheveux. La technologie DualCut avec lames auto-affûtées est deux fois plus rapide*. La technologie Trim-n-Flow comprend un sabot conçu pour éviter les obstructions, ce qui vous permet de styliser vos cheveux sans interruptions.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Notre tondeuse à cheveux Philips au nouveau sabot innovant est conçue pour éviter que les cheveux ne restent bloqués dans la tondeuse. Vous pourrez donc poursuivre votre tâche, du début à la fin, sans interruption.
La tondeuse à cheveux Philips 3000 est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.
Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.
Coupez vos cheveux exactement à la hauteur souhaitée. Il vous suffit de sélectionner l'une des 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm et séparées par des pas de 2 mm, ou de retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.
La tondeuse à cheveux sans fil vous évite de vous prendre les pieds dans le cordon. Une charge de 8 heures procure jusqu'à 75 minutes d'autonomie. Vous pouvez également la laisser branchée pour une coupe ininterrompue.
Les tondeuses Philips sont dotées d'une zone de préhension texturée facilitant la manipulation, pour une coupe de cheveux confortable et maîtrisée.
La tondeuse électrique vous permet de tailler facilement votre barbe ou votre barbe de 3 jours. Utilisez le sabot barbe réglable offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm et séparées par des pas de 2 mm ou retirez-le pour une coupe de près à 0,5 mm.
Nettoyez facilement votre tondeuse à cheveux électrique. Il vous suffit d'ouvrir la tête pour libérer et nettoyer les lames.
Une puissance de coupe facile à maintenir : nos lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées.
Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toutes les tensions utilisées dans le monde.
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