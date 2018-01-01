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  • Une coupe de cheveux facile et uniforme Une coupe de cheveux facile et uniforme Une coupe de cheveux facile et uniforme

    Hairclipper series 3000 Tondeuse à cheveux

    HC3530/15

    Une coupe de cheveux facile et uniforme

    Coupez-vous rapidement et facilement les cheveux. La technologie DualCut avec lames auto-affûtées est deux fois plus rapide*. La technologie Trim-n-Flow comprend un sabot conçu pour éviter les obstructions, ce qui vous permet de styliser vos cheveux sans interruptions.

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    Hairclipper series 3000 Tondeuse à cheveux

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    Une coupe de cheveux facile et uniforme

    Taille plus rapidement sans s'obstruer*

    • Lames en inox
    • 13 hauteurs de coupe
    • 75 min d'autonomie pour 8 h de charge
    • Avec sabot barbe
    Technologie Trim-n-Flow pour une coupe ininterrompue

    Technologie Trim-n-Flow pour une coupe ininterrompue

    Notre tondeuse à cheveux Philips au nouveau sabot innovant est conçue pour éviter que les cheveux ne restent bloqués dans la tondeuse. Vous pourrez donc poursuivre votre tâche, du début à la fin, sans interruption.

    Précision maximale avec les doubles lames

    Précision maximale avec les doubles lames

    La tondeuse à cheveux Philips 3000 est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.

    Une coupe parfaite et sûre

    Une coupe parfaite et sûre

    Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.

    Permet de régler différentes hauteurs de coupe

    Permet de régler différentes hauteurs de coupe

    Coupez vos cheveux exactement à la hauteur souhaitée. Il vous suffit de sélectionner l'une des 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm et séparées par des pas de 2 mm, ou de retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.

    Jusqu'à 75 minutes d'autonomie

    Jusqu'à 75 minutes d'autonomie

    La tondeuse à cheveux sans fil vous évite de vous prendre les pieds dans le cordon. Une charge de 8 heures procure jusqu'à 75 minutes d'autonomie. Vous pouvez également la laisser branchée pour une coupe ininterrompue.

    Confort et maîtrise grâce au manche ergonomique

    Confort et maîtrise grâce au manche ergonomique

    Les tondeuses Philips sont dotées d'une zone de préhension texturée facilitant la manipulation, pour une coupe de cheveux confortable et maîtrisée.

    Dompte les barbes et barbes de 3 jours

    Dompte les barbes et barbes de 3 jours

    La tondeuse électrique vous permet de tailler facilement votre barbe ou votre barbe de 3 jours. Utilisez le sabot barbe réglable offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm et séparées par des pas de 2 mm ou retirez-le pour une coupe de près à 0,5 mm.

    Lames faciles à détacher et à nettoyer

    Lames faciles à détacher et à nettoyer

    Nettoyez facilement votre tondeuse à cheveux électrique. Il vous suffit d'ouvrir la tête pour libérer et nettoyer les lames.

    Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées

    Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées

    Une puissance de coupe facile à maintenir : nos lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées.

    Une garantie protégeant les consommateurs

    Une garantie protégeant les consommateurs

    Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toutes les tensions utilisées dans le monde.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Sabot
      • Sabot cheveux réglable
      • Sabot barbe réglable supplémentaire
      • Peigne soufflant
      Entretien
      Brossette de nettoyage

    • Alimentation

      Tension automatique
      100-240 V
      Type de batterie
      Ni-MH
      Autonomie
      Jusqu'à 75 min
      Charge
      Charge complète en 8 heures

    • Design

      Manche
      Design ergonomique pour une bonne prise en main

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Système de coupe

      Technologie Trim-n-Flow
      Oui
      Élément de coupe
      Lames en inox
      Largeur des lames
      41 mm
      Nombre de hauteurs de coupe
      13
      Plage des hauteurs de coupe
      De 0,5 à 23 mm
      Précision (taille du pas)
      De 2 mm

    • Facile d'utilisation

      Nettoyage
      • Lame amovible
      • Lames lavables sous l'eau
      Sans entretien
      Aucune lubrification nécessaire
      Fonctionnement
      Utilisation avec ou sans fil

    Badge-D2C

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