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  • Une coupe de cheveux rapide et uniforme Une coupe de cheveux rapide et uniforme Une coupe de cheveux rapide et uniforme

    Hairclipper series 3000 Tondeuse à cheveux

    HC3505/15

    Une coupe de cheveux rapide et uniforme

    La tondeuse à cheveux 3000 de Philips vous aide à réaliser une coupe rapide et uniforme. Ses 13 hauteurs de coupe, sa technologie anti-bourrage et sa technologie DualCut vous permettent d'obtenir rapidement un résultat uniforme.

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    Hairclipper series 3000 Tondeuse à cheveux

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    Une coupe de cheveux rapide et uniforme

    Coupe de cheveux plus rapide et sans bourrage

    • Lames en acier inoxydable auto-affûtées
    • 13 hauteurs de coupe
    • Fonctionnement sur secteur
    Alimentation secteur, pour un fonctionnement ininterrompu

    Alimentation secteur, pour un fonctionnement ininterrompu

    Le cordon d'alimentation de 1,8 m permet une alimentation ininterrompue.

    Réglez facilement la hauteur de coupe de 0,5 mm à 23 mm

    Réglez facilement la hauteur de coupe de 0,5 mm à 23 mm

    Ajustez facilement et précisément la longueur souhaitée. Choisissez parmi 12 réglages de 1 à 23 mm par incréments de 2 mm. Retirez simplement le sabot pour obtenir une coupe précise de 0,5 mm.

    Lames en acier auto-affûtées, aucune lubrification requise

    Lames en acier auto-affûtées, aucune lubrification requise

    Se faire beau n'a jamais été aussi simple. Nos tondeuses sont dotées de lames auto-affûtées d'une durabilité exceptionnelle, garantissant une coupe précise, année après année.

    Lames lavables faciles à détacher

    Lames lavables faciles à détacher

    Nettoyez votre tondeuse à cheveux électrique sans effort. Il vous suffit d'ouvrir la tête pour libérer et nettoyer les lames.

    Conception ergonomique et prise en main confortable

    Conception ergonomique et prise en main confortable

    Les tondeuses Philips sont dotées d'une zone de préhension texturée facilitant la manipulation, pour une coupe de cheveux confortable et maîtrisée.

    Précision maximale avec le système DualCut de Philips

    Précision maximale avec le système DualCut de Philips

    Obtenez le style que vous souhaitez avec une précision optimale. La technologie DualCut de Philips est dotée d'un système à double lame conçu pour rester affûté comme au premier jour et garantir des résultats toujours nets.

    Lames sans entretien : aucune lubrification requise

    Lames sans entretien : aucune lubrification requise

    Puissance de coupe facile à entretenir : les lames Philips n'ont jamais besoin d'être lubrifiées.

    2 ans de garantie mondiale pour protéger votre achat

    2 ans de garantie mondiale pour protéger votre achat

    Un produit de soin masculin conçu pour durer : jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.

    Technologie anti-bourrage pour une coupe parfaite en toute simplicité

    Technologie anti-bourrage pour une coupe parfaite en toute simplicité

    Pour une coupe de cheveux impeccable, sans effort. Notre sabot innovant est conçu pour éviter que les cheveux ne restent coincés ou ne s'emmêlent, pour une expérience de coupe fluide du début à la fin.

    Profitez d'une plus grande autonomie grâce au design optimisé par la technologie DuraPower

    Profitez d'une plus grande autonomie grâce au design optimisé par la technologie DuraPower

    Un appareil sur lequel vous pouvez toujours compter, pour un look exceptionnel. La technologie DuraPower protège le moteur et la batterie contre la surcharge pour prolonger la durée de vie de la tondeuse.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Entretien
      Brossette de nettoyage
      Sabot
      Sabot cheveux réglable

    • Alimentation

      Tension automatique
      100-240 V

    • Design

      Manche
      Design ergonomique pour une bonne prise en main

    • Entretien

      Jusqu'à 5 ans de garantie
      Oui

    • Système de coupe

      Largeur des lames
      41 mm
      Élément de coupe
      Lames en inox
      Technologie Trim-n-Flow
      Oui
      Nombre de hauteurs de coupe
      13
      Plage des hauteurs de coupe
      De 0,5 à 23 mm
      Précision (taille du pas)
      De 2 mm

    • Facile d'utilisation

      Sans entretien
      Aucune lubrification nécessaire
      Nettoyage
      • Lame amovible
      • Lames lavables sous l'eau
      Fonctionnement
      Fonctionnement sur secteur uniquement

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