HC3505/15
Une coupe de cheveux rapide et uniforme
La tondeuse à cheveux 3000 de Philips vous aide à réaliser une coupe rapide et uniforme. Ses 13 hauteurs de coupe, sa technologie anti-bourrage et sa technologie DualCut vous permettent d'obtenir rapidement un résultat uniforme.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le cordon d'alimentation de 1,8 m permet une alimentation ininterrompue.
Ajustez facilement et précisément la longueur souhaitée. Choisissez parmi 12 réglages de 1 à 23 mm par incréments de 2 mm. Retirez simplement le sabot pour obtenir une coupe précise de 0,5 mm.
Se faire beau n'a jamais été aussi simple. Nos tondeuses sont dotées de lames auto-affûtées d'une durabilité exceptionnelle, garantissant une coupe précise, année après année.
Nettoyez votre tondeuse à cheveux électrique sans effort. Il vous suffit d'ouvrir la tête pour libérer et nettoyer les lames.
Les tondeuses Philips sont dotées d'une zone de préhension texturée facilitant la manipulation, pour une coupe de cheveux confortable et maîtrisée.
Obtenez le style que vous souhaitez avec une précision optimale. La technologie DualCut de Philips est dotée d'un système à double lame conçu pour rester affûté comme au premier jour et garantir des résultats toujours nets.
Puissance de coupe facile à entretenir : les lames Philips n'ont jamais besoin d'être lubrifiées.
Un produit de soin masculin conçu pour durer : jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.
Pour une coupe de cheveux impeccable, sans effort. Notre sabot innovant est conçu pour éviter que les cheveux ne restent coincés ou ne s'emmêlent, pour une expérience de coupe fluide du début à la fin.
Un appareil sur lequel vous pouvez toujours compter, pour un look exceptionnel. La technologie DuraPower protège le moteur et la batterie contre la surcharge pour prolonger la durée de vie de la tondeuse.
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