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Azur Elite Fer vapeur avec technologie OptimalTEMP
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GC5037/86
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EU Declaration of conformity Philips Azur Elite Steam Iron with OptimalTEMP technology GC5037/86 - English (US)
Important Information Manual Philips Azur Elite Steam Iron with OptimalTEMP technology
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Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Comment détartrer mon fer vapeur Philips ?
Comment nettoyer la semelle de mon fer vapeur ou à sec Philips ?
Je ne peux pas modifier les réglages de production de vapeur sur mon fer Philips Azur Elite
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Le voyant Calc-Clean de ma centrale vapeur Philips continue de clignoter
Mon fer vapeur Philips ne produit pas de vapeur
Le voyant « Fer prêt » de mon fer vapeur Philips clignote.
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