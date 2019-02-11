GC4902/26
Des résultats parfaits à chaque fois
Des performances longue durée avec le système Quick Calc Release et la semelle SteamGlide Elite résistant encore mieux aux rayures.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer et une production de vapeur durable
Le fer à repasser s'éteint quand vous ne l'utilisez pas. Il s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes lorsqu'il est posé sur sa semelle, et au bout de 8 minutes posé sur son talon.
Offre une montée en température rapide et d'excellentes performances, pour un repassage rapide.
La SteamGlide Elite est la meilleure de nos semelles. Elle offre une glisse et une résistance aux rayures inégalées.
Facile à utiliser
Garantie
Technologie
Élimination rapide des faux plis
Efficacité verte
Gestion du calcaire
Taille et poids
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