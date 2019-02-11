Termes recherchés

  • Des résultats parfaits à chaque fois Des résultats parfaits à chaque fois Des résultats parfaits à chaque fois

    Azur Fer vapeur

    GC4902/26

    Des résultats parfaits à chaque fois

    Des performances longue durée avec le système Quick Calc Release et la semelle SteamGlide Elite résistant encore mieux aux rayures.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Azur Fer vapeur

    Produits similaires

    Afficher tous les Fer à vapeur

    Des résultats parfaits à chaque fois

    Avec la meilleure de nos semelles résistante aux rayures

    • Débit de vapeur continu 50 g/min
    • Effet pressing 220 g
    • Semelle SteamGlide Elite
    Effet pressing jusqu'à 220 g pour éliminer les faux plis tenaces

    Effet pressing jusqu'à 220 g pour éliminer les faux plis tenaces

    Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

    Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

    Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

    Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

    Système Quick Calc Release pour nettoyer facilement votre fer

    Système Quick Calc Release pour nettoyer facilement votre fer

    Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer et une production de vapeur durable

    Arrêt automatique en cas d'inutilisation du fer

    Arrêt automatique en cas d'inutilisation du fer

    Le fer à repasser s'éteint quand vous ne l'utilisez pas. Il s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes lorsqu'il est posé sur sa semelle, et au bout de 8 minutes posé sur son talon.

    2 800 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances

    Offre une montée en température rapide et d'excellentes performances, pour un repassage rapide.

    SteamGlide Elite : une glisse et une résistance aux rayures inégalées

    La SteamGlide Elite est la meilleure de nos semelles. Elle offre une glisse et une résistance aux rayures inégalées.

    Spécificités Techniques

    • Facile à utiliser

      Capacité du réservoir d'eau
      300  ml
      Performances de glisse de la semelle
      4  stars
      Nom de la semelle
      SteamGlide Elite
      Rotation du cordon
      Rotation du cordon à 360°
      Utilisable avec l'eau du robinet
      Oui
      Longueur du cordon
      2,5  m
      Système anti-goutte
      Oui
      Prise électrique intégrée
      Oui
      Sélectionnez le débit de vapeur au niveau de la poignée
      Oui
      Résistance aux rayures de la semelle
      5  stars
      Arrêt automatique
      Oui
      Voyant lumineux
      Oui

    • Garantie

      Garantie internationale de 2 ans
      Oui

    • Technologie

      Pour tous les tissus repassables
      Oui

    • Élimination rapide des faux plis

      Pression
      50 g/min
      Puissance
      2 800  W
      Effet pressing
      220  g
      Débit vapeur continu
      50  g/min
      Défroissage vertical
      Oui
      Tension
      240  V
      Différents niveaux de vapeur
      Oui
      Prêt à l'emploi
      2  minute(s)
      Vaporisation d'eau
      Oui

    • Efficacité verte

      Emballage du produit
      100 % recyclable
      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    • Gestion du calcaire

      Nettoyage et détartrage
      Quick Calc Release

    • Taille et poids

      Poids du fer
      1,669  kg
      Dimensions de l'emballage (l x H x L)
      13,7 x 16,7 x 33,2  cm
      Dimensions du produit (l x H x L)
      12,88 x 15,33 x 31,95  cm
      Poids total, emballage compris
      1,908  kg

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    Récompenses

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.