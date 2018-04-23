GC4558/20
Vapeur puissante garantie
Grâce à notre design innovant, les particules de calcaire sont émiettées et recueillies automatiquement dans le collecteur de calcaire amovible, en toute simplicité. Rincez simplement le calcaire en moins de 15 secondes, pour des résultats optimaux à long terme.Voir tous les avantages
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Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Offre une montée en température prompte et d'excellentes performances, pour un repassage rapide.
Le débit de vapeur continu jusqu'à 50 g/min produit la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer à repasser et une production de vapeur prolongée
La semelle exclusive SteamGlide Plus offre une excellente glisse sur tous les tissus. Antiadhésive, résiste aux rayures, facile à nettoyer.
Le fer à repasser s'éteint quand vous ne le déplacez pas. Il s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes lorsqu'il est posé sur sa semelle, et au bout de 8 minutes posé sur son talon.
Facile à utiliser
Garantie
Technologie
Élimination rapide des faux plis
Efficacité verte
Gestion du calcaire
Taille et poids
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