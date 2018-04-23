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  • Vapeur puissante garantie Vapeur puissante garantie Vapeur puissante garantie

    Azur Fer vapeur

    GC4558/20

    Vapeur puissante garantie

    Grâce à notre design innovant, les particules de calcaire sont émiettées et recueillies automatiquement dans le collecteur de calcaire amovible, en toute simplicité. Rincez simplement le calcaire en moins de 15 secondes, pour des résultats optimaux à long terme.

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    Azur Fer vapeur

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    Vapeur puissante garantie

    Avec notre système Quick Calc Release amélioré

    • Débit de vapeur continu 50 g/min
    • Effet pressing 230 g
    • Semelle SteamGlide Plus
    Effet pressing jusqu'à 230 g pour éliminer les faux plis tenaces

    Effet pressing jusqu'à 230 g pour éliminer les faux plis tenaces

    Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

    2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances

    2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances

    Offre une montée en température prompte et d'excellentes performances, pour un repassage rapide.

    Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

    Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

    Le débit de vapeur continu jusqu'à 50 g/min produit la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

    Système Quick Calc Release pour nettoyer facilement le fer

    Système Quick Calc Release pour nettoyer facilement le fer

    Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer à repasser et une production de vapeur prolongée

    Semelle SteamGlide Plus pour une excellente glisse sur tous les tissus

    Semelle SteamGlide Plus pour une excellente glisse sur tous les tissus

    La semelle exclusive SteamGlide Plus offre une excellente glisse sur tous les tissus. Antiadhésive, résiste aux rayures, facile à nettoyer.

    Arrêt automatique en cas d'inutilisation du fer

    Arrêt automatique en cas d'inutilisation du fer

    Le fer à repasser s'éteint quand vous ne le déplacez pas. Il s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes lorsqu'il est posé sur sa semelle, et au bout de 8 minutes posé sur son talon.

    Spécificités Techniques

    • Facile à utiliser

      Performances de glisse de la semelle
      3  stars
      Nom de la semelle
      SteamGlide Plus
      Système anti-goutte
      Oui
      Utilisable avec l'eau du robinet
      Oui
      Longueur du cordon d'alimentation
      2  m
      Prise électrique intégrée
      Oui
      Sélectionnez le niveau de vapeur au niveau de la poignée
      Oui
      Résistance aux rayures de la semelle
      4  stars

    • Garantie

      Garantie internationale de 2 ans
      Oui

    • Technologie

      Pour tous les tissus repassables
      Oui

    • Élimination rapide des faux plis

      Puissance
      2 600  W
      Effet pressing
      230  g
      Débit vapeur continu
      50  g/min
      Tension
      240  V
      Prêt à l'emploi
      2  minute(s)
      Vaporisation d'eau
      Oui

    • Efficacité verte

      Emballage du produit
      100 % recyclable
      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    • Gestion du calcaire

      Nettoyage et détartrage
      Quick Calc Release

    • Taille et poids

      Poids du fer
      1,552  kg
      Dimensions de l'emballage (l x H x L)
      13,7 x 16,7 x 33,2  cm
      Dimensions du produit (l x H x L)
      12,88 x 15,33 x 31,95  cm
      Poids total, emballage compris
      1,791  kg
      Poids du fer + base
      1,569  kg

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